Port Everglades, ubicado en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, recibió una asignación federal de US$30,75 millones para ejecutar el proyecto de ampliación de su dársena 1 (Slip 1), iniciativa que permitirá recibir buques de mayor tamaño, incluidos tanqueros de clase Aframax, y fortalecer la seguridad de sus operaciones de abastecimiento energético. Los recursos fueron otorgados a través del Programa de Desarrollo de Infraestructura Portuaria (PIDP) de la Administración Marítima de Estados Unidos (MARAD).
El financiamiento forma parte de un paquete de inversiones de US$498 millones anunciado por el secretario de Transporte estadounidense, Sean P. Duffy, destinado a modernizar la infraestructura portuaria del país. La iniciativa contempla recursos para 35 proyectos distribuidos en 19 estados, con el propósito de fortalecer las cadenas de suministro y mejorar las condiciones operativas de los puertos.
“La fortaleza de la economía de nuestra nación está directamente vinculada al estado de nuestros puertos”, afirmó Duffy, quien destacó que esta inversión de casi US$500 millones permitirá realizar mejoras fundamentales en instalaciones portuarias de todo el país.
Según el secretario, los recursos contribuirán a “fortalecer las cadenas de suministro, reducir los costos de transporte marítimo y crear empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses”. Asimismo, vinculó el programa con los objetivos de la administración del presidente Donald Trump de reforzar la posición de Estados Unidos en el ámbito marítimo.
En el caso de Port Everglades, los fondos financiarán parte de las intervenciones contempladas en el proyecto Slip 1 Expansion, que considera la reubicación de un muro estructural de contención y el ensanchamiento de la dársena hasta alcanzar los 450 pies (aproximadamente 137 metros).
Estas modificaciones permitirán acomodar buques de mayores dimensiones y mejorar la eficiencia económica de las operaciones, particularmente mediante la incorporación de tanqueros de clase Aframax. La iniciativa también busca aumentar la resiliencia de la infraestructura y reforzar las condiciones de seguridad, manteniendo la continuidad de las operaciones de recepción de combustibles durante episodios meteorológicos severos.
El director ejecutivo y portuario de Port Everglades, Joseph Morris, valoró la adjudicación de los recursos federales, destacando que la autoridad portuaria recibió la totalidad del financiamiento solicitado para esta iniciativa. “El puerto agradece enormemente haber recibido la totalidad de los fondos solicitados para el proyecto de ampliación de la dársena 1”, señaló.
El ejecutivo agregó que “la Junta de Comisionados del Condado de Broward y el puerto mantienen su compromiso de garantizar nuestro predominio energético en Florida y a nivel mundial”, en el marco del Plan Maestro y de Visión Estratégica de Port Everglades.
Ejecución tomará hasta cuatro años
La inversión total estimada para el proyecto público-privado asciende a US$184,5 millones, mientras que su ejecución se extendería entre tres y cuatro años. De acuerdo con la planificación informada por la autoridad portuaria, las obras correspondientes a la primera fase comenzarán en 2028.
Port Everglades constituye uno de los principales puntos de ingreso de productos energéticos al sur de Florida, incluidos gasolina, jet fuel y combustibles alternativos. Asimismo, figura entre los principales puertos estadounidenses de contenedores y se mantiene entre los tres puertos base de cruceros con mayor actividad a nivel mundial.
De acuerdo con sus antecedentes institucionales, el puerto genera un impacto económico anual estimado en US$48.300 millones y sus actividades inciden en cerca de 300.000 empleos en Florida. De ellos, más de 13.000 corresponden a trabajadores de empresas que prestan servicios directamente a sus operaciones.
El proyecto de ampliación se incorpora así a las iniciativas de desarrollo de infraestructura contempladas en la planificación estratégica de Port Everglades, orientadas a atender las necesidades operativas de sus distintos segmentos de carga.
Por MundoMaritimo
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