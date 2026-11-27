Pluscargo Uruguay puso en marcha el viernes 20 de noviembre la primera fase de un corredor ferroviario que une Rivera, ciudad uruguaya fronteriza con el sur de Brasil, con el puerto de Montevideo.

Marcelo Pagani, gerente general de Pluscargo Chile, habló del proyecto con MundoMaritimo tras participar, el 24 de noviembre, en el Foro Nacional de Competitividad Logística, realizado en Santiago. En la ocasión, integró el panel sobre corredores bioceánicos y citó la obra como ejemplo de que la inversión en infraestructura asegura la movilización de carga.

“Ya se inauguró la primera fase de este gran proyecto que tiene Pluscargo en Uruguay (...) Hoy en día ya está funcionando”, comentó.

Carga del sur de Brasil, por puertos uruguayos

Pagani explicó que el objetivo de esta iniciativa es que “todas las cargas que estaban saliendo por el sur de Brasil lo hagan desde Rivera directo en tren hasta el Puerto de Montevideo”. En el foro precisó que la idea es movilizar la carga de Río Grande do Sul vía el puerto uruguayo. “Esa es la primera etapa que se está desarrollando para lograr esta conexión”, añadió.

El ejecutivo atribuyó el proyecto a una combinación de ubicación e inversión. “Por la posición geográfica de Uruguay estamos ubicados en un punto que nos favorece, nos faltaban inversiones de infraestructura”, dijo. Según indicó, la compañía ha invertido más de US$120 millones en vías férreas y locomotoras para generar un corredor entre Brasil y Montevideo “usando los trenes que son también muy eficientes en la parte de costos”.

El gerente general agregó que el puerto de destino es otra pieza clave: Montevideo es, según sus palabras, un puerto “de mucha eficiencia y que logra tener un alto nivel de competitividad no solo en costos sino en tiempos”.

Tren directo a la terminal, sin turnos para el vacío

El principal beneficio operativo, indicó, está en el ingreso al puerto. En el caso de los trenes, afirmó que no hay “problemas ni de ingresos ni de salidas al puerto, eso entra directamente a las terminales portuarias, no tiene que esperar ni turnos para retirar el contenedor vacío, el contenedor lleno ingresa directamente al puerto”.

Añadió que para que los exportadores dispongan de contenedores en origen, será necesario “establecer terminales de contenedores vacíos en las zonas donde van a ser cargados”.

Pagani indicó además que Montevideo no tiene las congestiones que “existen quizás en los puertos de Brasil”, lo que “también genera eficiencias en tiempos en puerto”.

Chile como opción para la carga que se dirige al Pacífico

El proyecto calza con el planteamiento que Pagani expuso en el foro: “la carga no busca el puerto más cercano, busca el puerto más eficiente”. Entre los factores enumeró las opciones de conectividad, los equipos vacíos disponibles, el flujo por vías férreas o camiones y la agilidad en frontera, varios de los puntos que el corredor uruguayo busca resolver con tren directo a terminal y vacíos en origen.

Pagani, con 21 años de trayectoria en logística, valoró también las condiciones estructurales de Chile, entre ellas “la eficiencia, la seriedad política, las aduanas, la infraestructura portuaria”. Dijo que la condición natural de los puertos del norte de Chile ofrece una ventaja para conectar con el centro-este de Brasil, Paraguay y Argentina, y aseguró que “el flujo de carga que existe es inmenso”. En la Costa Oeste, agregó, hay mayor oferta naviera, mejores tiempos de tránsito, tarifas más competitivas y buques de mayor tamaño que desde la Costa Este. Para el ejecutivo, “las inversiones en infraestructura van a asegurar este tráfico de carga”.

Próximos pasos

En cuanto a lo que viene para el corredor uruguayo indicó que esta primera fase termina de conectar con Rivera y luego el objetivo es “conectar distintos puntos del Mercosur”.

Finalmente, Pagani indicó que lo que se espera y se ofrece son “mejoras en tiempos, en costos y un flujo de carga que antes no salía por Uruguay, y que ahora se está embarcando en puertos uruguayos”.

Por MundoMaritimo