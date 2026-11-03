Pacific International Lines (PIL) anunció el retorno de su servicio ‘Cherry Express’ para la temporada 2026, destinado al transporte marítimo de cerezas frescas chilenas hacia China. La programación contempla seis zarpes consecutivos, con frecuencia semanal, desde el Puerto de San Antonio hacia Shanghái, con un tiempo de tránsito directo de 23 días.

La iniciativa busca facilitar el traslado de fruta fresca durante la temporada de exportaciones, mediante una oferta de transporte que combina regularidad de embarques, tiempos de tránsito competitivos y soluciones tecnológicas orientadas a preservar las condiciones de la carga durante su desplazamiento hacia el mercado asiático.

Uno de los principales atributos del servicio es la prioridad de atraque en el Puerto de Shanghái, respaldada por acuerdos con socios portuarios que, según PIL, permiten reducir los tiempos de espera de los buques y agilizar la entrega de los embarques.

La línea naviera también destacó el desempeño del servicio en materia de puntualidad, aunque no entregó indicadores específicos de cumplimiento de itinerarios.

Itinerarios

De acuerdo con el itinerario preliminar difundido por PIL, el servicio contempla seis zarpes desde San Antonio entre el 20 de noviembre y el 25 de diciembre de 2026, con arribos estimados a Shanghái entre el 13 de diciembre de 2026 y el 17 de enero de 2027.

La programación considera los siguientes buques y fechas estimadas:

“Wan Hai 711” : zarpe el 20 de noviembre y arribo el 13 de diciembre de 2026.

“Kota Manzanillo” (en la imagen): zarpe el 27 de noviembre y arribo el 20 de diciembre de 2026.

“YM Success” : zarpe el 4 de diciembre y arribo el 27 de diciembre de 2026.

“YM Fountain” : zarpe el 11 de diciembre de 2026 y arribo el 3 de enero de 2027.

“Kota Cantik” : zarpe el 18 de diciembre de 2026 y arribo el 10 de enero de 2027.

“Kota Cahaya”: zarpe el 25 de diciembre de 2026 y arribo el 17 de enero de 2027.

La naviera precisó que tanto la asignación de los buques como las fechas programadas están sujetas a modificaciones. Asimismo, las dos últimas salidas requieren confirmación.

Tecnología y control de la cadena de frío

En el ámbito del transporte refrigerado, PIL informó que ‘Cherry Express’ utilizará exclusivamente contenedores reefer con una antigüedad máxima de cinco años, característica que la línea presenta como una novedad para esta temporada.

Adicionalmente, la naviera incorporará su solución tecnológica PIL Cool (Reefer Telematics), que permite mantener visibilidad de extremo a extremo sobre la carga refrigerada, mediante herramientas de monitoreo e información acerca de las condiciones de transporte.

El sistema facilita el seguimiento de los embarques y proporciona a los clientes antecedentes sobre el estado de sus productos durante el trayecto marítimo.

A estas capacidades se suma el respaldo del PIL Reefer Centre, cuyo equipo especializado ofrece monitoreo y asistencia técnica las 24 horas del día, los siete días de la semana. El equipo también se encarga de identificar y solucionar oportunamente eventuales problemas técnicos relacionados con los contenedores refrigerados utilizados para transportar cerezas a bordo de los buques.

Finalmente, PIL indicó que las condiciones del servicio están sujetas a factores meteorológicos y otras circunstancias imprevistas que puedan afectar el desarrollo de las operaciones.

Por MundoMaritimo