En un escenario marcado por disrupciones geopolíticas, congestión portuaria, fenómenos climáticos y crecientes exigencias de los consumidores, la capacidad de adaptación se ha convertido en un factor clave para la competitividad logística. Este fue el eje del panel “Gestión de la cadena de suministro en un mundo incierto”, realizado el 20 de octubre durante TOC Americas 2026, como parte de las conferencias CSC Live.

La conversación fue moderada por Miguel Garín, International Business Development Director de Fundación Valenciaport, y contó con la participación de representantes de AliExpress, Grupo CargOK, GEODIS Colombia, Dollarcity, Hapag-Lloyd y Falabella Group.

Tecnología y criterio humano frente a las crisis

Uno de los principales puntos de consenso fue que, pese a los avances de la inteligencia artificial (IA), las decisiones estratégicas deben continuar bajo responsabilidad humana. Elsa Muñoz, Mexico Customs Manager de AliExpress, destacó que la tecnología constituye una herramienta de apoyo, pero que la experiencia y las habilidades humanas siguen siendo determinantes para gestionar situaciones críticas.

En esa línea, Fernando Alarcón, Procurement Director for Latin America de Hapag-Lloyd, señaló que la línea naviera utiliza herramientas tecnológicas para simular escenarios y evaluar alternativas operacionales, particularmente frente a las restricciones del Canal de Panamá. “La tecnología ayuda, pero quienes están a cargo son las personas”, sostuvo, enfatizando también la importancia de contar con una amplia red de proveedores.

Anticipación y ejecución: claves para la resiliencia

Desde la perspectiva de los operadores logísticos, Carlos Palacios, Managing Director de GEODIS Colombia, destacó que su principal responsabilidad ante clientes afectados por una crisis es transmitir tranquilidad mediante información clara y soluciones concretas. “La diferencia entre una buena estrategia y una que no lo es está en la ejecución”, afirmó, subrayando que los operadores deben integrarse a las estrategias de sus clientes.

Por su parte, Milena Jiménez, CEO de Grupo CargOK, enfatizó la necesidad de fortalecer la prevención. “Hay que tener gestión del riesgo, pero antes, no después”, planteó, advirtiendo sobre la importancia de anticiparse a siniestros y disrupciones.

Gonzalo Córdova, Leader – AI, Innovation & Development for Logistics de Falabella Group, sostuvo que, ante situaciones críticas, resulta más efectivo reaccionar oportunamente que intentar modificar las expectativas de los consumidores. En este contexto, destacó el potencial de la IA para acelerar la toma de decisiones y establecer prioridades.

Asimismo, Xavier Montes, Senior Lead, Enablement – Peru de Dollarcity, resaltó la flexibilidad operacional y las relaciones de largo plazo con proveedores como elementos fundamentales para enfrentar escenarios cambiantes.

¿Dónde invertir para enfrentar la incertidumbre?

Durante una dinámica sobre inversiones con presupuesto ilimitado, los panelistas identificaron distintas prioridades: infraestructura portuaria, centros de almacenamiento, software, tecnología, información y mejoras en contenedores.

En la reflexión final, Alarcón destacó que siempre existirán factores imposibles de controlar, por lo que disponer de proveedores confiables y equipos capaces de reaccionar coordinadamente resulta esencial. Palacios, en tanto, recordó que “innovación no es solo tecnología”, destacando el valor de contar con especialistas preparados para responder ante contingencias.

El panel concluyó con una visión compartida: la resiliencia de las cadenas de suministro no depende exclusivamente de anticipar las crisis, sino también de combinar tecnología, talento humano, colaboración y capacidad de ejecución para reducir su impacto en las operaciones y los clientes.

Por MundoMaritimo