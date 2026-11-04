La paralización indefinida de camioneros independientes en San Antonio, iniciada el 28 de octubre, continúa sin acuerdo entre los transportistas y las empresas generadoras de carga. La movilización, convocada por la Agrupación de Porteadores de San Antonio (Agreporsai), mantiene bloqueados accesos a depósitos de contenedores vinculados con la operación de los terminales San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio.
Según antecedentes entregados por el gremio, cerca de 200 camiones participan en la movilización, que habría impedido el ingreso de más de 3.000 contenedores al puerto y la salida de una cantidad similar. La situación también ha generado dificultades para el movimiento de carga refrigerada, con posibles pérdidas de embarques programados.
Negociaciones sin avances
Los transportistas exigen un reajuste de las tarifas de fletes, argumentando que estas se han mantenido sin modificaciones significativas pese al incremento de los combustibles y otros costos operacionales. Entre sus demandas también figuran el retiro de cuatro nuevos pórticos TAG instalados en la Ruta 78 y la participación presencial de una autoridad del Gobierno central en las negociaciones.
El presidente de Agreporsai, Manuel Araya, afirmó que "la mesa de negociación está en cero", luego de rechazar propuestas de incrementos de entre CLP 1.000 y CLP 2.000 por viaje, consideradas insuficientes por los transportistas.
Preocupación por la temporada frutícola
La continuidad del conflicto genera inquietud ante el inicio del período de mayor actividad exportadora de cerezas, concentrado entre noviembre y diciembre. Durante la temporada 2025-2026, San Antonio movilizó más de 16.500 contenedores de cerezas con destino a China, lo que evidencia la relevancia del puerto para este segmento.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, llamó a alcanzar un acuerdo para evitar interrupciones en el abastecimiento y mayores costos para el sector exportador. "Hacemos un llamado a los transportistas, a las navieras, a los puertos a llegar a un pronto acuerdo para que el normal abastecimiento de alimentos se pueda realizar", señaló.
Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, indicó que los transportistas solicitaron su participación como facilitador y advirtió sobre las consecuencias económicas que podría generar la prolongación del conflicto durante la temporada de exportación de fruta.
Gremio en Coronel evalúa sumarse a la paralización
En paralelo, transportistas independientes de Coronel, en la Región del Biobío, realizaron el 2 de noviembre una caravana hacia Concepción en respaldo a sus pares de San Antonio. Los conductores también cuestionan el aumento del precio del diésel y las bajas tarifas de transporte.
El vocero de los camioneros de Coronel, Fernando Álvarez, señaló que no descartan iniciar una paralización y que evaluarán nuevas medidas durante esta semana o la próxima. Asimismo, la Confederación de Camioneros Centro-Sur informó que analiza sumarse a las manifestaciones. Hasta ahora, no se ha confirmado una adhesión formal al paro indefinido de San Antonio.
En tanto, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) convocó a un consultivo nacional para el 4 de noviembre, instancia en la que se definirían los próximos pasos del gremio.
Por MundoMaritimo
DP World San Antonio proyecta crecimiento de 19% para 2025 y se prepara para fuerte temporada de cerezas
Continúa paro de camioneros en San Antonio y amenaza con extenderse a otras regiones del país
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