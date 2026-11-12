La paralización nacional de camioneros comenzó este martes 10 de noviembre con interrupciones parciales del tránsito en distintas carreteras de Chile, en rechazo al incremento del precio del diésel y su impacto sobre los costos del transporte de carga. La convocatoria, impulsada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, tiene carácter indefinido y registra diversos puntos de impacto a los largo del país desde la noche del lunes 9 de noviembre.
Interrupciones en carreteras
Durante las primeras horas de la jornada se reportaron movilizaciones en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, Maule, Biobío y La Araucanía. Entre los sectores afectados figuran Pozo Almonte, Los Ángeles, Victoria, Talca y distintos tramos de las rutas 5 Norte, 5 Sur y 68. Las manifestaciones han provocado restricciones de circulación y congestión vehicular.
En Los Ángeles, Región del Biobío, en el sur de Chile, los transportistas se concentraron en las inmediaciones del kilómetro 494 de la Ruta 5 Sur, mientras que más al norte, en Talca, se registró presencia de camiones en el kilómetro 249. En la Región Metropolitana, las protestas afectan sectores de Linderos y Pudahuel, donde se mantienen bloqueos parciales de pistas.
Impacto portuario
En la Región de Tarapacá, en el norte del país, las manifestaciones han afectado directamente la conectividad logística del Puerto de Iquique. Según informó la Empresa Portuaria Iquique (EPI), las restricciones impiden el ingreso de camiones de carga a los terminales portuarios y depósitos de contenedores. No obstante, el acceso permanece habilitado para vehículos livianos, incluidos trabajadores y personal del recinto.
La paralización también provocó la cancelación de la recalada del crucero “Viking Polaris”, prevista para este 10 de noviembre y que marcaría el inicio de la temporada de cruceros 2026-2027 en Iquique. Según confirmó AGUNSA, la nave modificó su itinerario ante las posibles dificultades operativas derivadas de la movilización y continuará directamente hacia Valparaíso, donde se espera su arribo el 12 de noviembre.
El crucero permanecerá durante los días 12 y 13 de noviembre en el Terminal 2 de Valparaíso, operado por Terminal Portuario Valparaíso (TPV). En tanto, EPI informó que la próxima recalada programada en Iquique corresponde al “Viking Octantis”, cuyo arribo está previsto para el 20 de noviembre.
Riesgo para las exportaciones
El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, manifestó su preocupación por los efectos del paro de camioneros sobre el inicio de la temporada exportadora de frutas, especialmente de cerezas. Advirtió que los bloqueos dificultan el traslado de la producción hacia los puertos de Valparaíso y San Antonio, poniendo en riesgo su calidad y comercialización internacional. Además, señaló que esta semana está programado el zarpe de dos buques Cherry Express con destino a Nansha y Hong Kong, en China.
Marambio enfatizó que las interrupciones podrían perjudicar a productores, exportadores y trabajadores, además de afectar la reputación de Chile como proveedor confiable de fruta fresca. Si bien reconoció las demandas de los transportistas ante el alza de los combustibles, rechazó los bloqueos de rutas e instó al Gobierno a establecer una mesa de trabajo para abordar los costos del transporte, solicitando a los gremios movilizados canalizar sus demandas mediante el diálogo.
Demandas y medidas
Las organizaciones convocantes solicitan medidas para contener el precio del diésel, modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), la eliminación del impuesto específico y una revisión de los cobros asociados a TAG y peajes. También cuestionan la falta de reajustes en las tarifas de los fletes frente al incremento de los costos operacionales.
La convocatoria no cuenta con el respaldo de las dos principales confederaciones del transporte de carga: la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), que descartaron adherir a las movilizaciones. Ambas organizaciones mantienen una posición distinta respecto de la paralización.
En tanto, el Gobierno informó que el incremento de los combustibles previsto para el jueves 12 de noviembre se limitará a CLP 40 por litro. Asimismo, anunció el envío de un proyecto de ley destinado a establecer un límite de CLP 20 por litro para futuras alzas de bencinas y diésel durante 90 días. La iniciativa requiere aprobación legislativa, mientras los transportistas convocantes mantienen la movilización.
Por MundoMaritimo
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