La movilización terrestre de contenedores en Panamá, incluidas los tramitaciones asociadas, registra una diferencia de hasta 1 hora y 20 minutos (1,3 horas) en sus tiempos de traslado terrestre respecto de otros hubs logísticos de la región, en un escenario en que representantes del sector plantean la necesidad de aumentar la capacidad operativa y mejorar la infraestructura destinada al movimiento de carga.
Panamá América reportó que, René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), indicó que el traslado de contenedores puede superar las dos horas, mientras que en Cartagena, Colombia, el tiempo estimado es de 40 minutos. Entre los factores que atribuyó a esta diferencia mencionó el estado de las vías y las limitaciones de interoperabilidad y digitalización en los trámites asociados a las operaciones.
Gómez advirtió que la llegada del fenómeno de El Niño y el conflicto en el Estrecho de Ormuz podrían generar una mayor presión sobre la infraestructura logística. Según explicó, esas tensiones están redirigiendo cargas hacia Panamá y aumentando la competencia por la capacidad disponible.
En ese contexto, una reducción del calado para las naves Neopanamax podría obligar a desembarcar parte de la carga en el Pacífico para trasladarla por vía terrestre hasta el Atlántico. Esto incrementaría la utilización de alternativas como el ferrocarril y la red vial.
Capacidad del canal seco
Rommel Troetsch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá señaló que las necesidades planteadas por las líneas navieras requieren de la ampliación de la capacidad portuaria y vial “Estamos ante una demanda sin precedentes; las navieras no han sido voceras de que quieren más capacidad en Colombia o en México para el trasbordo, sino que quieren más capacidad en Panamá”, afirmó.
Troetsch mencionó los proyectos portuarios de Telfers, Corozal e Isla Margarita, cuya entrada en funcionamiento tomaría alrededor de tres años. Mientras estas iniciativas avanzan, planteó ampliar el canal seco, compuesto por el ferrocarril y la autopista Panamá-Colón.
A su juicio, la autopista Panamá-Colón no dispone actualmente de capacidad para movilizar el volumen de contenedores requerido por la industria, debido a que fue concebida para el transporte de personas y de carga vinculada a la Zona Libre de Colón, y no para flujos superiores a un millón de contenedores.
Troetsch también señaló que los efectos climáticos podrían llevar a las líneas navieras a buscar otras alternativas para movilizar sus cargas durante los próximos años, por lo que planteó reforzar la infraestructura portuaria y las conexiones terrestres del país.
Por MundoMaritimo
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