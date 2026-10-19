Pacific Anchor Line (PAL) abrió una oficina propia en Miami para iniciar el establecimiento de un hub de consolidación en Norteamérica, desde donde recibirá, agrupará y despachará carga procedente de Estados Unidos hacia Latinoamérica. La operación busca atender principalmente a importadores con embarques regulares que no completan un contenedor, mediante un servicio LCL (less than container load) coordinado por la compañía en origen y destino.

Desde PAL explicaron a MundoMaritimo que la decisión responde a necesidades identificadas entre empresas medianas de Latinoamérica. “Observamos que muchos importadores medianos de la región tienen volúmenes constantes desde EE.UU., pero no alcanzan a llenar un contenedor completo”. Según la compañía, estos clientes dependían de terceros, contaban con poca visibilidad sobre sus embarques y enfrentaban costos inesperados en destino.

La presencia directa en Estados Unidos apunta a intervenir desde el inicio de la operación: “tener una oficina propia nos permite controlar la carga desde el origen, en lugar de solo recibirla en destino”, explican en PAL. Por esto, Miami se conectará con sus oficinas en Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica, permitiendo que una misma red atienda ambos extremos del transporte.

Desde Miami, incorporado como un nuevo punto en la red internacional de consolidación de PAL, el servicio comenzará con salidas quincenales hacia los puertos chilenos de San Antonio y Valparaíso. Posteriormente, la empresa prevé ampliar progresivamente la cobertura a Perú, Ecuador y Centroamérica.

En origen, Dylan Taylor, country manager de PAL USA, liderará la recepción de carga, consolidación, documentación y coordinación con el cliente. En destino, la operación comprenderá la coordinación del arribo de la carga, la gestión aduanera y la entrega. La compañía destacó que “el cliente tendrá un solo interlocutor y seguimiento de su carga de principio a fin”.

El foco comercial estará dirigido a pymes importadoras que embarcan regularmente carga general, como repuestos, maquinaria liviana, insumos industriales, tecnología y bienes de consumo. Para este segmento, PAL identifica la necesidad de combinar frecuencia con costos predecibles, sin contratar un contenedor completo. También atiende a forwarders que requieren un consolidador neutral y a entidades institucionales y diplomáticas que buscan transporte seguro y trazable.

La propuesta se apoya en cuatro capacidades logísticas dsitintivas:

Control en ambos extremos : PAL actúa en origen y en destino, sin traspasos entre proveedores.

Transparencia de costos: tarifas claras desde el inicio, sin sorpresas en destino.

35 años de experiencia: conocimiento de los requisitos de cada mercado, logrando una operación fluida hacia todos los destinos.

Visibilidad y atención directa: seguimiento de la carga y un equipo que responde.

Durante el primer año de permanencia de la oficina en Miami, PAL se propone consolidar salidas semanales desde y hacia Chile. Además de incorporar clientes activos en Estados Unidos, buscará dejar preparada la extensión del servicio a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, el Caribe y Centroamérica. Estas metas amplían el alcance previsto para una operación que inicialmente se concentrará en el mercado chileno.

Desde PAL aseguran que la apertura en Miami forma parte natural de la evolución de la compañía, fundada en Chile en 1991 como un NVOCC — non-vessel operating common carrier— enfocado en consolidación marítima. “En 35 años pasamos de ser un consolidador a ser un socio logístico integral”, sostienen en la compañía. Su oferta actual incluye servicios LCL y FCL (full container load), carga aérea y terrestre, almacenaje, gestión aduanera y asesoría en cadena de suministro.

De acuerdo con la compañía la expansión en Norteamérica dependerá de la consolidación del nuevo hub: “Miami es el primer paso”, afirmó PAL, que posteriormente evaluará incorporar nuevos puntos de origen en Estados Unidos y ampliar los servicios hacia carga aérea y FCL desde Norteamérica. Su objetivo es desarrollar el corredor con Latinoamérica hasta alcanzar una solidez comparable a la de su red sudamericana. Interesados contactar en [email protected] | pal.cl

Por MundoMaritimo