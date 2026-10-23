La sostenibilidad y la eficiencia operacional constituyen elementos centrales de la estrategia de Ocean Network Express (ONE), tanto para responder a las exigencias ambientales de sus clientes como para impulsar su crecimiento en Latinoamérica. Así lo señaló Erick Alarcón, gerente de Operacione de ONE para América Latina, en entrevista con MundoMarítimo, tras participar en el panel “Cerrar la brecha entre cadenas de suministro sostenibles y rentables”, realizado durante TOC Américas 2026, en Cartagena de Indias, Colombia.

El ejecutivo destacó la importancia de reducir las emisiones asociadas al transporte marítimo. “Para ONE es muy relevante cubrir el Scope 3 [emisiones indirectas asociadas a la cadena de valor de una empresa], que nosotros generamos a nuestros clientes”, indicó.

En este ámbito, mencionó herramientas como Eco Calculator, que permite medir la huella de carbono del transporte de contenedores. Asimismo, destacó ONE LEAF, iniciativa orientada principalmente a grandes clientes o beneficial cargo owners (BCO), que contempla la contratación de servicios asociados al uso de biocombustibles mediante el mecanismo book and claim, sistema de asignación y certificación de reducciones de emisiones.

Según explicó, estas iniciativas también pueden favorecer el acceso a financiamiento, al contribuir al cumplimiento de objetivos ambientales y de gobernanza considerados por las instituciones financieras.

Estrategia de sostenibilidad

Alarcón detalló que la estrategia verde de ONE se estructura sobre cinco pilares: eficiencia operativa, gestión del carbono, inversión verde, combustibles alternativos y construcción de ecosistemas.

Respecto de este último, enfatizó la necesidad de generar condiciones que incentiven la producción de combustibles limpios, mediante una coordinación efectiva entre productores y consumidores. “La única manera es crear un ecosistema que permita determinar la demanda de quienes estamos usando los combustibles y de quienes los tienen que producir”, explicó, destacando la importancia de entregar certezas para estimular las inversiones.

Crecimiento regional hacia 2030

En cuanto a las perspectivas comerciales de la línea naviera, el ejecutivo subrayó la importancia estratégica de Latinoamérica para ONE, considerando su condición de región exportadora de materias primas, productos mineros y alimentos, incluidos aquellos que requieren transporte refrigerado. “Indudablemente estamos un área estratégica para ONE y en ese sentido siempre está la oportunidad de poder crecer, ofreciendo mayor capacidad a nuestros clientes”, afirmó.

En este contexto, destacó la incorporación de buques de mayor capacidad y eficiencia, cuyos diseños permiten reducir las emisiones de CO₂ por TEU y kilómetro transportado, contribuyendo a mejorar el desempeño ambiental de las operaciones.

Consultado sobre la posibilidad de ampliar o implementar nuevos servicios, confirmó que ONE mantiene una estrategia de crecimiento regional hacia 2030. Añadió que sus equipos comerciales evalúan permanentemente oportunidades para aumentar la oferta y responder a las necesidades de los clientes.

Desafíos de infraestructura portuaria

Alarcón también identificó importantes oportunidades para desarrollar infraestructura energética destinada al transporte marítimo. “Latinoamérica goza de múltiples fuentes de energía limpia y necesitamos capitalizar para hacer uso en el transporte marítimo”, sostuvo.

Entre las iniciativas existentes mencionó el desarrollo de metanol en Santos, Brasil, aunque advirtió que todavía persisten importantes desafíos en la disponibilidad de combustibles alternativos y, especialmente, en la electrificación de los terminales. “Uno de los puntos más débiles hoy es la falta de capacidad de la conexión a tierra de las naves en los puertos”, señaló.

En este ámbito, destacó la experiencia de DP World en Perú, donde, según indicó, ya se ofrece suministro eléctrico a los buques, iniciativa que considera necesario extender a otros puertos.

De esta forma, el ejecutivo identificó “la disponibilidad de combustibles limpios y el suministro eléctrico desde tierra” como dos oportunidades fundamentales para reducir las emisiones de las naves durante sus operaciones y permanencia en los terminales latinoamericanos.

Por MundoMaritimo