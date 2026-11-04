Ocean Network Express (ONE) reportó ingresos por US$6.274 millones y una utilidad neta de US$1.318 millones durante el segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2026, correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. La línea naviera destacó que los resultados reflejan el crecimiento de los volúmenes transportados y una mayor utilización de su capacidad, pese a las dificultades del entorno operacional.
Durante el período, la compañía registró un EBITDA de US$1.988 millones y un EBIT de US$1.358 millones, mientras que movilizó 3,396 millones de TEU, con una tarifa promedio de flete de US$1.709/TEU.
Con estos resultados, ONE acumuló ingresos por US$10.812 millones y una utilidad neta de US$1.348 millones durante el primer semestre fiscal 2026.
El CEO de ONE, Till Ole Barrelet, destacó que el segundo trimestre registró un sólido desempeño financiero, contribuyendo a los resultados del primer semestre. El ejecutivo señaló que este comportamiento refleja los esfuerzos de los equipos de la línea naviera para incrementar los volúmenes de carga y alcanzar mayores niveles de utilización de capacidad, pese a las dificultades operacionales.
Asimismo, Barrelet destacó que los resultados permitieron elevar nuevamente la proyección de ganancias para el conjunto del ejercicio fiscal, reafirmando el compromiso de ONE con la adaptación de su red de servicios, la seguridad operacional y el desarrollo de su estrategia ONE2030.
Entorno de mercado
ONE indicó que durante el segundo trimestre fiscal el mercado del transporte marítimo de contenedores presentó un comportamiento diferenciado entre las principales rutas comerciales, en un escenario marcado por la evolución de la demanda, los ajustes de capacidad y las dificultades operacionales.
En el Transpacífico, la demanda de carga se mantuvo sólida hasta el cierre del trimestre, impulsada por la reposición de inventarios en Estados Unidos. Asimismo, los servicios hacia América Latina e intra-Asia conservaron un desempeño favorable.
En contraste, la ruta Asia-Europa registró un incremento de la demanda, aunque sin mayor dinamismo debido a la debilidad del consumo. Los volúmenes se mantuvieron relativamente estables y no se materializó el habitual aumento de los embarques previo a la Golden Week de China. Paralelamente, el despliegue de capacidad adicional y el retorno gradual de la industria a la ruta del Canal de Suez contribuyeron a flexibilizar las condiciones de oferta y demanda, provocando una ligera disminución de las tarifas de flete.
Por otra parte, los fenómenos meteorológicos extremos, incluidos los tifones en Asia Oriental, los bajos niveles de agua en los ríos europeos y la escasez hídrica en el Canal de Panamá, pusieron de manifiesto el creciente impacto del cambio climático sobre las cadenas de suministro, con efectos significativos sobre el equilibrio entre oferta y demanda.
En este contexto, la combinación de una demanda de carga sostenida, congestión portuaria y condiciones meteorológicas adversas absorbió parte de la capacidad efectiva de la flota, contribuyendo a estrechar las condiciones generales del mercado.
Perspectivas
Para lo que resta del ejercicio fiscal 2026, ONE revisó nuevamente al alza sus expectativas financieras. La línea naviera elevó su proyección de utilidad neta anual hasta US$2.000 millones, frente a los US$900 millones estimados anteriormente, respaldada por el desempeño registrado durante el segundo trimestre.
La compañía anticipa que las tarifas spot tenderán a disminuir durante el segundo semestre fiscal, debido al debilitamiento estacional de la demanda de carga. Sin embargo, prevé que se mantendrán por encima de los niveles considerados en su proyección anterior, con un repunte moderado antes del Año Nuevo chino.
Las estimaciones de ONE consideran, además, que las condiciones actuales en el estrecho de Ormuz se mantendrán hasta el cierre del ejercicio fiscal 2026 y que los tránsitos por el Canal de Suez se reanudarán gradualmente.
Por MundoMarítimo
ONE obtiene utilidad de US$31 millones en el primer trimestre fiscal y mejora sus perspectivas para el ejercicio 2026
ONE reporta utilidad de US$338 millones en el año fiscal 2025 pese a un entorno volátil
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