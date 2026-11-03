El crecimiento de los volúmenes de carga entre Asia y América Latina está impulsando la incorporación de nuevos portacontenedores a las rutas que conectan ambas regiones. Durante la última semana, cuatro buques de reciente construcción, con una capacidad conjunta de 40.586 TEUs, fueron destinados a servicios operados por ONE, MSC, CMA CGM y ZIM, en un escenario marcado por la expansión del intercambio comercial y los ajustes en las redes de transporte marítimo.

De acuerdo con información de Alphaliner, las últimas entregas de portacontenedores se han concentrado principalmente en los servicios entre el Lejano Oriente y América Latina, particularmente aquellos que conectan con las costas Oeste (WCSA) y Este (ECSA) de Sudamérica.

Entre las nuevas incorporaciones destaca el “ONE Symphony”, de 13.932 TEUs, construido por Imabari Shipbuilding. La nave será asignada al servicio ‘AX3’ entre Asia y la WCSA, operado conjuntamente por ONE, MSC y Hapag-Lloyd.

Se trata de la decimocuarta unidad de una serie de al menos 15 portacontenedores ordenados por ONE a distintos astilleros del grupo japonés Imabari. El buque se dirigirá a Qingdao, China, para iniciar sus operaciones comerciales.

Por su parte, MSC recibió el “MSC Licia X”, de 10.300 TEUs, construido por Zhoushan Changhong International Shipyard. La nave será incorporada al servicio Carioca, que conecta el Lejano Oriente con la ECSA y opera con una flota de 15 portacontenedores de entre 8.000 y 12.000 TEUs.

El nuevo buque, equipado con propulsión de combustible dual, corresponde a la sexta unidad de una serie de diez ordenados por MSC en agosto de 2023, por aproximadamente US$130 millones cada una, cuyas entregas están programadas entre 2026 y 2027.

Cabe destacar que el “MSC Licia X” fue entregado 11 meses antes de lo previsto, circunstancia que el medio relaciona con los avances en las capacidades de construcción naval de los astilleros chinos.

En tanto, New Times Shipbuilding entregó el “CMA CGM Austral”, de 8.454 TEUs, a Eastern Pacific Shipping. La nave es la última de cuatro unidades gemelas construidas para el armador basado en Singapur, todas comprometidas mediante contratos de fletamento de largo plazo con CMA CGM.

El portacontenedores será destinado al servicio ‘M2X’, que conecta el Lejano Oriente con México.

Nuevos servicios y crecimiento de los volúmenes

Otra incorporación corresponde al “Garnet” (en la imagen), de 7.900 TEUs, entregado por el astillero surcoreano HJ Shipbuilding & Construction al grupo TMS, del armador George Economou. Es la segunda de cuatro buques ordenados en 2024 por US$108 millones cada uno, todos destinadas a contratos de fletamento de largo plazo con ZIM.

El “Garnet” operará en el recientemente inaugurado servicio ‘ZFS’ entre Asia y la ECSA, desarrollado conjuntamente por ZIM y Hapag-Lloyd, en el contexto de una reconfiguración de los acuerdos de cooperación entre navieras en estas rutas.

Su itinerario contempla recaladas en los puertos de Shanghái, Ningbo, Xiamen, Hong Kong, Yantian, Rio Grande, Paranaguá, Itajaí, Santos y Río de Janeiro. El servicio completará su itinerario en 77 días y proyecta operar con 11 buques, cuyas capacidades actuales fluctúan entre 5.500 y 9.000 TEUs.

Según The Loadstar, la incorporación de estas naves coincide con el crecimiento sostenido del comercio entre China y Sudamérica durante los últimos tres años. De acuerdo con Container Trade Statistics (CTS), los volúmenes alcanzaron 563.407 TEUs en agosto de 2026, equivalentes a un incremento interanual del 4%.

Este intercambio comprende principalmente exportaciones chinas de maquinaria, equipos eléctricos, infraestructura de telecomunicaciones y productos electrónicos, mientras que Sudamérica abastece al mercado chino con productos agrícolas y mineros.

Por MundoMaritimo