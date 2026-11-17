El Grupo de Trabajo Conjunto de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre Armonización de la Búsqueda y Salvamento Aeronáutico y Marítimo finalizó la elaboración de las enmiendas al Manual Internacional de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico y Marítimo (IAMSAR), correspondientes a su edición de 2028. Las modificaciones buscan fortalecer la coordinación internacional y actualizar los procedimientos aplicables a las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR).

El trabajo se desarrolló durante la 33ª reunión del organismo, celebrada entre el 9 y el 13 de noviembre en Malmö, Suecia. En la instancia se completaron los proyectos de enmienda a los tres volúmenes del manual: Organización y Gestión (Volumen I), Coordinación de Misiones (Volumen II) y Medios Móviles (Volumen III), documentos que se actualizan aproximadamente cada tres años y establecen directrices comunes para los servicios de búsqueda y salvamento aeronáutico y marítimo.

Nuevas directrices operacionales

Entre las principales modificaciones destaca la incorporación de orientaciones sobre la psicología de las emergencias, reconociendo los posibles efectos psicológicos adversos tanto en el personal de búsqueda y salvamento como en las personas rescatadas. Asimismo, se amplían las recomendaciones para operaciones SAR que involucren submarinos y sumergibles de pasajeros, considerando las particularidades de las emergencias en entornos submarinos.

Las enmiendas también contemplan orientaciones para los Centros Coordinadores de Salvamento (RCC) respecto del nuevo servicio de comunicación bidireccional del sistema COSPAS-SARSAT, destinado a las radiobalizas de localización de siniestros (EPIRB). Esta tecnología permite ampliar las capacidades de comunicación asociadas a la emisión y recepción de señales de emergencia.

En materia de localización, se incorporan actualizaciones sobre distintos dispositivos utilizados en operaciones SAR, incluidos los transpondedores de búsqueda y salvamento por radar (Radar SART), los dispositivos AIS-SART, los sistemas de hombre al agua AIS-MOB y las radiobalizas EPIRB-AIS. Además, se incluyen disposiciones para facilitar la integración de los planes nacionales de búsqueda y salvamento con los planes de emergencia de aeródromos, considerando las responsabilidades de coordinación.

Revisión y aprobación

Las modificaciones serán presentadas al Subcomité de Navegación, Comunicaciones y Búsqueda y Salvamento (NCSR) de la OMI para su respaldo, con miras a su posterior adopción por parte del Comité de Seguridad Marítima (MSC).

Durante la reunión también se abordó la elaboración de directrices adicionales para el funcionamiento de las EPIRB equipadas con servicios de comunicación bidireccional, la eliminación de información relativa a los sistemas de notificación de buques para fines SAR del manual IAMSAR y otras mejoras editoriales.

Como parte de las actividades, el 12 de noviembre de 2026 se realizó un taller de media jornada en la Universidad Marítima Mundial (WMU), que reunió a especialistas y estudiantes para intercambiar conocimientos sobre los avances recientes en materia de búsqueda y salvamento.

Cooperación internacional

El Grupo de Trabajo Conjunto OACI/OMI fue establecido en 1993 con el propósito de armonizar los planes y procedimientos internacionales de búsqueda y salvamento marítimo y aeronáutico. Su labor se desarrolla conforme al memorando de entendimiento suscrito entre ambas organizaciones en 1985 y a la Resolución 1 de la Conferencia Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos de 1979.

La 33ª reunión fue organizada conjuntamente por las secretarías de la OMI y la OACI, con el apoyo de la Agencia Sueca de Transporte y la Administración Marítima de Suecia, reafirmando la cooperación internacional para mejorar la coordinación y eficacia de las operaciones de respuesta ante emergencias.

Por MundoMaritimo