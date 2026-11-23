La Organización Marítima Internacional (OMI) publicó un estudio piloto que analiza los flujos actuales de financiamiento climático destinados al sector marítimo e identifica oportunidades para movilizar inversiones y mejorar el acceso a recursos que permitan avanzar en la transición energética de la industria.

El informe, titulado “Panorama del financiamiento climático marítimo: estudio piloto sobre flujos, brechas y oportunidades”, fue desarrollado en el marco del programa GHG-SMART de la OMI. Su objetivo es mejorar la disponibilidad de información sobre financiamiento climático marítimo, con especial atención a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA), en línea con la Estrategia de la OMI de 2023 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los buques.

El organismo señala que la transición energética marítima requiere inversiones coordinadas tanto en descarbonización como en infraestructura y operaciones seguras y resilientes frente al cambio climático.

En ese contexto, el estudio propone un marco piloto de clasificación que contempla medidas de mitigación y adaptación, tomando como referencia las taxonomías y políticas de financiamiento sostenible existentes. La iniciativa busca sentar las bases para desarrollar futuras taxonomías de financiamiento climático marítimo interoperables que faciliten el acceso a estos recursos.

Brechas de financiamiento

Entre los principales resultados, el análisis identificó US$10.500 millones en flujos directos de financiamiento climático destinados al sector marítimo, equivalentes al 0,14% del financiamiento climático global. Esta proporción evidencia el potencial para ampliar el acceso a capital destinado a la transición de la industria.

El estudio también constató que los recursos públicos y privados aportaron proporciones comparables de financiamiento, concentrándose principalmente en infraestructura portuaria y combustibles alternativos. Este escenario plantea oportunidades para diversificar las inversiones y fortalecer la coordinación entre los distintos segmentos interdependientes del sector.

En cuanto a los instrumentos financieros, la deuda a tasas de mercado predominó en el financiamiento climático marítimo, particularmente en mercados más desarrollados y en proyectos vinculados a combustibles alternativos. En contraste, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados dependieron principalmente de subvenciones y deuda concesional, con una participación limitada en estos segmentos.

Ante esta diferencia, el informe plantea la necesidad de adecuar las fuentes e instrumentos de financiamiento a las necesidades de inversión, además de diversificar el acceso mediante mecanismos de financiamiento combinado y distribución de riesgos cuando resulte viable.

Adaptación y resiliencia

En materia de adaptación climática, los PEID y los PMA recibieron el 68% del financiamiento marítimo identificado para este ámbito, destinado principalmente a infraestructura portuaria. El resultado pone de relieve la importancia de incorporar criterios de resiliencia climática junto con las inversiones orientadas a reducir emisiones.

Como parte de sus recomendaciones, la OMI propone fortalecer los sistemas de clasificación e interoperabilidad financiera, ampliar el financiamiento específico mediante carteras de proyectos coordinadas preparados para recibir inversiones y mejorar los mecanismos de seguimiento y presentación de informes.

El organismo sostiene que estos resultados constituyen una base de evidencia para orientar la planificación de inversiones, facilitar el acceso al financiamiento y respaldar una transición energética marítima inclusiva, segura y resiliente frente al cambio climático, especialmente en los países con mayores dificultades para acceder a estos recursos.

Por MundoMaritimo