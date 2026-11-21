La Organización Marítima Internacional (OMI) informó que los Estados signatarios del Código de Conducta de Djibouti y su Enmienda de Jeddah (DCoC/JA) adoptaron una Estrategia Regional de Seguridad Marítima y acordaron avanzar en la creación de una Fuerza de Tarea Marítima Conjunta (CMTF, por su sigla en inglés). Los compromisos se alcanzaron durante la Novena Reunión de Alto Nivel del organismo, realizada entre el 11 y el 13 de noviembre en Antananarivo, Madagascar.
En el encuentro también se eligió a Stella Katondo, de Tanzania, como presidenta del mecanismo. Se trata de la primera mujer en asumir el liderazgo del Código de Djibouti desde su adopción en 2009. Sudáfrica ocupará la vicepresidencia.
La futura fuerza conjunta tendrá como objetivo fortalecer la cooperación y coordinación operativa en el mar entre los Estados signatarios, aprovechando las capacidades nacionales y los mecanismos regionales de seguridad existentes. Con ello, se busca mejorar la respuesta frente a la piratería y reforzar la protección de la gente de mar. Los países acordaron desarrollar durante 2027 el marco jurídico regional y el concepto de operaciones de la CMTF.
Estrategia regional de seguridad marítima
La Estrategia Regional de Seguridad Marítima abarca el océano Índico occidental, el Golfo de Adén y el Mar Rojo, y se basa en el principio de “Seguridad marítima con un propósito”. Su adopción estuvo acompañada por otros tres instrumentos: un Plan de Implementación, un Registro de Riesgos y un Léxico Común de Seguridad Marítima.
Los Estados signatarios también asumieron el compromiso de integrar a las mujeres en todos los ámbitos de la seguridad marítima, tanto a través del Código de Djibouti como de sus grupos de trabajo.
Durante la reunión, el ministro de Estado de Somalia, Mohamed Abdulkadir Mohamed, destacó la dimensión humanitaria de la seguridad marítima, especialmente la situación de los trabajadores del mar afectados por la piratería y otros ataques contra buques mercantes.
“La protección de la gente de mar no es simplemente una obligación de seguridad marítima; es una responsabilidad humanitaria fundamental”, afirmó el representante somalí.
La reunión congregó a más de 100 representantes de los Estados signatarios y socios internacionales. Fue convocada por el Comité Directivo del DCoC/JA, en colaboración con la Organización Marítima Internacional (OMI), la Comisión del Océano Índico (IOC), el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) y el Gobierno de Madagascar.
La actividad contó con financiamiento de la Unión Europea, a través del proyecto Safe Seas for Africa.
Por MundoMaritimo
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