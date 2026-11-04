Países del Caribe y representantes de la industria marítima elaboraron un proyecto de hoja de ruta regional para avanzar en la descarbonización del transporte marítimo y garantizar una transición justa en la región. La iniciativa busca establecer un marco común que facilite la cooperación técnica, el desarrollo de proyectos y la movilización de inversiones, en línea con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Organización Marítima Internacional (OMI).

El documento, denominado “Hoja de Ruta Regional del Caribe para la Descarbonización Marítima y una Transición Justa (2027-2035)”, fue desarrollado durante un taller regional realizado los días 28 y 29 de octubre en Georgetown, Guyana. El encuentro reunió a representantes de administraciones marítimas, la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación Naviera del Caribe (CSA), instituciones financieras, universidades regionales y otros actores vinculados al sector.

El trabajo estuvo orientado a identificar acciones prioritarias para implementar la Estrategia de la OMI de 2023 sobre la reducción de emisiones de GEI procedentes de los buques, procurando mantener la asequibilidad del transporte marítimo, la conectividad regional y la continuidad de los servicios marítimos esenciales.

Cinco prioridades para la transición energética

A partir de consultas regionales previas, los participantes definieron cinco ejes estratégicos destinados a orientar las medidas de descarbonización. El primero contempla el fortalecimiento de las políticas públicas, la gobernanza y la cooperación regional, mediante mejoras en la legislación marítima nacional, el desarrollo de capacidades institucionales y el apoyo a los planes de acción nacionales para reducir las emisiones del sector.

El segundo eje aborda la eficiencia energética del transporte marítimo, el desarrollo de puertos verdes y la digitalización. Entre sus principales ámbitos de acción figuran la optimización del consumo energético de buques e instalaciones portuarias, la recopilación de datos sobre emisiones y el acceso a electricidad limpia.

La tercera prioridad considera la evaluación de combustibles marinos sostenibles, las necesidades de infraestructura para su suministro y las oportunidades de establecer corredores marítimos verdes. Estas acciones buscan identificar alternativas que permitan avanzar hacia operaciones con menores emisiones.

En materia financiera, el cuarto eje se concentra en identificar oportunidades de inversión y desarrollar una serie de proyectos regionales que facilite la ejecución de iniciativas de descarbonización.

Finalmente, el quinto pilar contempla el fortalecimiento de la educación y formación marítima, la seguridad y la transición justa, incorporando medidas para promover la igualdad de género, ampliar las oportunidades para jóvenes y proteger a los trabajadores y comunidades vulnerables durante el proceso de transformación del sector.

Implementación y próximos pasos

Uno de los principales resultados del encuentro fue la elaboración de un borrador de la Matriz de Acciones de Implementación, instrumento que traduce las cinco prioridades estratégicas en medidas concretas. El documento incorpora plazos propuestos, hitos de ejecución, indicadores de desempeño, posibles socios y requerimientos de financiamiento.

La hoja de ruta y su matriz de implementación serán consolidadas y distribuidas a los Estados miembros para iniciar consultas nacionales. Se espera recibir observaciones hasta el 20 de diciembre de 2026, con el propósito de avanzar hacia una propuesta regional coordinada.

Posteriormente, está previsto que el documento sea considerado en enero de 2027 mediante el proceso regional de Directores y Jefes de Administraciones Marítimas (DIHMAR), seguido de su evaluación a través de los mecanismos pertinentes de CARICOM.

Asimismo, la hoja de ruta podría servir como antecedente para una presentación ante el Comité de Cooperación Técnica de la OMI, durante su 77.º período de sesiones (TC 77), programado para junio de 2027.

Por MundoMaritimo