El Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) reafirmó la necesidad de fortalecer la seguridad y protección de la gente de mar frente a las amenazas que afectan al transporte marítimo internacional, particularmente en regiones expuestas a conflictos geopolíticos, ataques contra buques mercantes y actos de piratería. Durante su 138º periodo de sesiones, celebrado del 2 al 6 de noviembre de 2026 en Londres, el organismo reiteró que las principales rutas de navegación deben permanecer abiertas y seguras, independientemente de las tensiones internacionales.

En este contexto, el Secretario General de la OMI, Arsenio Domínguez, advirtió sobre las consecuencias humanas de los conflictos que afectan al transporte marítimo: "La gente de mar sigue perdiendo la vida, sufriendo lesiones graves y enfrentándose a casos de abandono, y se le sigue negando la repatriación así como necesidades humanas básicas, tales como agua, alimentos y atención médica, como consecuencia de los conflictos geopolíticos actuales", señaló.

Medio Oriente: 130 ataques verificados

Uno de los principales focos de preocupación corresponde a la situación en Medio Oriente, donde la OMI ha verificado al menos 130 ataques contra buques mercantes desde el inicio del conflicto, poniendo en riesgo a miles de tripulantes, incluidos aquellos que permanecen a bordo de naves que no han podido abandonar el Golfo Pérsico.

Domínguez destacó especialmente el fallecimiento de otro tripulante tras el ataque perpetrado el 5 de noviembre contra el buque tanque “M/T VELOS SAPPHIRE”, en el Estrecho de Ormuz. Con este incidente, el número de víctimas fatales confirmadas desde el comienzo del conflicto ascendió a 25.

Ante este escenario, el Consejo instó a los Estados Miembros a abstenerse de adoptar medidas ilegales que comprometan la seguridad de la gente de mar y del transporte marítimo internacional. Asimismo, el Secretario General se comprometió a identificar medidas adicionales que la OMI pueda implementar para prevenir nuevas pérdidas humanas y mitigar las consecuencias de la crisis.

Condena a ataques en el Mar Rojo y el Mar Negro

El Consejo también condenó enérgicamente los ataques de los hutíes contra buques mercantes y sus tripulaciones en el Mar Rojo y el Estrecho de Bab el-Mandeb.

De igual manera, rechazó los ataques perpetrados por la Federación de Rusia contra buques comerciales, tripulantes, infraestructura portuaria y medios de búsqueda y salvamento vinculados al funcionamiento del corredor marítimo especial de Ucrania. En este contexto, reiteró su compromiso con la seguridad y la libertad de navegación en el mar Negro.

Otra preocupación abordada fue el incremento de la piratería y los robos a mano armada en el océano Índico occidental y el Golfo de Adén. Según los antecedentes examinados, desde comienzos de 2026 se han registrado 17 incidentes, entre intentos y actos consumados, en esta región.

El Consejo tomó conocimiento de las iniciativas desarrolladas bajo el Código de conducta de Djibouti y su Enmienda de Yeda para enfrentar estas amenazas, y solicitó al Secretario General mantener un seguimiento permanente de la evolución de la protección marítima e informar a los Estados Miembros.

Renovación del mandato y otras decisiones

En materia institucional, el Consejo decidió renovar el mandato de Arsenio Domínguez por cuatro años adicionales, hasta el 31 de diciembre de 2031, y elevar la correspondiente recomendación a la Asamblea de la OMI.

También aprobó un financiamiento inicial de 2 millones de libras esterlinas para modernizar el Sistema Global Integrado de Información Marítima (GISIS) y desarrollar una plataforma de aprendizaje en línea.

Finalmente, acordó otorgar el Premio a la Igualdad de Género de la OMI 2027 a Yu Jiajia, propuesta por China, mientras que Gemma Griffin, propuesta por Dinamarca, recibirá una mención de honor.

Por MundoMaritimo