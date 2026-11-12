El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, hizo un llamado a los Estados miembros a intensificar las medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad marítima y protección de los buques que operan en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores, en un contexto marcado por los continuos ataques contra buques mercantes que transitan por esta estratégica vía marítima.

En este escenario, Domínguez subrayó la importancia de aplicar efectivamente las disposiciones internacionales destinadas a proteger a las tripulaciones, los buques y el medio marino. "Las normas técnicas y operacionales de la OMI existen para proteger a la gente de mar, los buques y el medio marino. Deben respetarse y aplicarse eficazmente", afirmó.

Incumplimientos normativos

El secretario general manifestó su preocupación por el elevado número de buques que atraviesan el estrecho sin cumplir disposiciones fundamentales de convenios internacionales, entre ellos el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), considerado uno de los principales instrumentos regulatorios para la seguridad de la navegación comercial.

Entre las irregularidades identificadas, mencionó la presencia de buques que no cumplen los estándares exigidos, buques que ocultan su número de identificación OMI y naves que continúan operando con registros fraudulentos o bajo pabellones falsos. A ello se suman otras prácticas que incrementan los riesgos para la seguridad de la navegación en una zona afectada por las tensiones regionales.

Ante esta situación, Domínguez instó a los Estados de abanderamiento, Estados rectores de puertos y Estados ribereños pertinentes a ejercer sus responsabilidades conforme a los convenios de la OMI. Asimismo, solicitó adoptar medidas frente a las infracciones detectadas, dentro de sus respectivas jurisdicciones y en conformidad con el derecho internacional.

Protección de las tripulaciones

El máximo representante de la OMI también dirigió un llamado a los armadores y operadores marítimos para que eviten desarrollar actividades comerciales que expongan a las tripulaciones a riesgos inaceptables durante su tránsito por el Estrecho de Ormuz, enfatizando la necesidad de priorizar la seguridad de la gente de mar frente a las condiciones de inestabilidad.

Asimismo, advirtió que las consecuencias del conflicto trascienden el ámbito marítimo y repercuten directamente en la economía internacional. En ese sentido, sostuvo que resulta imprescindible que los gobiernos aborden las causas profundas de las tensiones, las cuales también han contribuido al aumento del costo de vida de millones de personas en todo el mundo.

Solución política

En línea con las recientes decisiones adoptadas por el Consejo de la OMI, Domínguez instó a los Estados miembros a impulsar soluciones políticas que permitan restablecer un marco único, seguro e internacionalmente reconocido para la navegación a través del estrecho de Ormuz, resguardando los derechos y las libertades de navegación.

El llamado del organismo internacional pone de relieve la necesidad de fortalecer el cumplimiento de las regulaciones marítimas y avanzar hacia condiciones que permitan garantizar la seguridad de las operaciones comerciales y de las tripulaciones que navegan por esta vía estratégica para el transporte marítimo mundial.

Por MundoMaritimo