La Organización Marítima Internacional (OMI) incorporará nuevas exigencias de seguridad para los dispositivos de embarque y desembarque de prácticos a partir del 1 de enero de 2028. Las modificaciones al Convenio SOLAS incluyen estándares obligatorios de funcionamiento, instalación y mantenimiento, que podrían requerir adaptaciones en los equipos actualmente utilizados por los buques.

Su aplicación busca abordar deficiencias detectadas en las escaleras de práctico, los puntos de sujeción y los sistemas de acceso entre las naves y las cubiertas de los buques.

Inspecciones identifican deficiencias recurrentes

Gard apunta que los resultados de la campaña de seguridad 2026 de la Asociación Internacional de Prácticos Marítimos (IMPA) muestran que las condiciones de transferencia continúan presentando incumplimientos.

La organización recopiló 4.051 observaciones de prácticos en 34 países y registró una tasa de incumplimiento del 13%. Aunque el resultado representa una ligera mejora respecto del año anterior, IMPA indicó que no se observan cambios significativos en la tendencia histórica.

Más de la mitad de las deficiencias correspondieron a las propias escaleras de práctico. “También se identificaron problemas en los accesos a cubierta, los equipos de seguridad y los dispositivos combinados que utilizan escaleras de práctico y escalas de alojamiento”, señala la aseguradora.

Entre los incumplimientos frecuentes se encuentran cabos de recuperación instalados incorrectamente, escaleras sin sujeción adecuada a puntos resistentes y ausencia de aros salvavidas.

Los registros de supervisión del Estado rector del puerto muestran una evolución similar. Según un boletín de seguridad publicado por el Memorando de Entendimiento de Tokio (Tokyo MOU) en agosto de 2025, las deficiencias relacionadas con estos dispositivos aumentaron de 197 en 2020 a 523 en 2024. Durante el mismo período, las detenciones de buques asociadas a estos problemas pasaron de una a doce.

Riesgos durante la transferencia y preparación de equipos

Las fallas en los dispositivos de transferencia pueden afectar tanto a los prácticos como a los tripulantes encargados de preparar, instalar y retirar las escaleras.

Entre los incidentes investigados por la Oficina de Investigación de Accidentes Marítimos del Reino Unido (MAIB) figura la caída de un práctico desde una altura aproximada de tres metros sobre una lancha, que le provocó una fractura de tobillo. La evaluación preliminar identificó deficiencias en el diseño de los pasamanos utilizados para acceder a cubierta.

Otro caso ocurrió en octubre de 2025, cuando el contramaestre de un granelero falleció tras caer al mar mientras la tripulación preparaba una escalera de práctico.

La investigación de la MAIB determinó que la pluma utilizada para manejar la escalera no estaba en condiciones adecuadas. La tripulación había adoptado la práctica de subir y bajar manualmente el equipo cerca de un borde de cubierta sin protección, además de carecer de equipos de protección personal apropiados para ese riesgo.

Plazos de implementación de las nuevas normas

Las disposiciones de la OMI establecen fechas distintas según la antigüedad de las instalaciones y el tipo de nave:

Desde el 1 de enero de 2028: los nuevos dispositivos de transferencia deberán cumplir las exigencias de diseño, fabricación, construcción, sujeción e instalación.

Instalaciones existentes en buques sujetos a SOLAS: deberán adaptarse a esas exigencias a más tardar en el primer reconocimiento realizado a partir del 1 de enero de 2029.

Instalaciones existentes en buques no sujetos a SOLAS: el plazo se vincula al primer reconocimiento efectuado desde el 1 de enero de 2030.

Los requisitos relativos a inspección, almacenamiento, mantenimiento, sustitución de equipos y familiarización del personal comenzarán a aplicarse desde el 1 de enero de 2028, independientemente de la fecha de instalación.

Las nuevas especificaciones contemplan criterios sobre resistencia, identificación y documentación de los puntos de sujeción de escaleras y cabos de apoyo. También establecen condiciones para la ubicación, dimensiones y fijación de pasamanos y soportes de acceso a cubierta.

En el caso de los dispositivos combinados, se incorporan exigencias sobre las aberturas de acceso, la posición de la escalera de práctico y los elementos de apoyo. Los sistemas más antiguos, particularmente aquellos instalados antes de las modificaciones de SOLAS de 2012, podrían requerir intervenciones estructurales.

Revisión de equipos y procedimientos a bordo

Ante los nuevos plazos, de acuerdo con la OMI, se deberán evaluar las instalaciones existentes en las flotas para determinar si cumplen los estándares y cuáles requieren modificaciones. La preparación también comprende la revisión de los sistemas de gestión de seguridad y mantenimiento planificado, así como la capacitación de las tripulaciones encargadas de las maniobras.

Cuando se identifiquen trabajos que impliquen cambios estructurales, será necesario coordinar las soluciones técnicas con las sociedades de clasificación y los estados de abanderamiento, considerando su eventual ejecución durante períodos de reparación o entrada a dique.

Por MundoMaritimo