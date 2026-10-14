La Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó nuevas orientaciones destinadas a garantizar que la investigación en geoingeniería marina evite repercusiones inaceptables, en un contexto de creciente interés por las tecnologías de mitigación del cambio climático.
La geoingeniería marina consiste en métodos destinados a aumentar la capacidad del océano para absorber dióxido de carbono de la atmósfera o almacenar carbono durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, aún no se conocen del todo sus posibles repercusiones en los ecosistemas marinos.
En el periodo de sesiones celebrado en la base de la OMI en Londres, las Partes del Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias de 1972 y del Protocolo de 1996 relativo al Convenio de Londres adoptaron una resolución por la que se establecen marcos de evaluación para la fertilización de los océanos, el aumento de la alcalinización oceánica y la biomasa sumergida en el océano.
Estos marcos ayudarán a los gobiernos a determinar, caso por caso, si las actividades propuestas constituyen investigación científica legítima y si pueden llevarse a cabo sin que ello suponga riesgos inaceptables para el medio marino.
El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, dijo que, "en un momento en el que la geoingeniería marina está suscitando un interés cada vez mayor por parte de la comunidad científica, el sector empresarial y el público, estos marcos proporcionan a los responsables de la reglamentación y a los investigadores herramientas rigurosas y transparentes para evaluar las actividades propuestas y proteger el medio marino".
Un enfoque de precaución ante la geoingeniería marina
Estos marcos proporcionan una estructura común para aplicar un enfoque de precaución a los tres métodos de geoingeniería marina siguientes:
Cada marco abarca la selección inicial, la evaluación ambiental, la gestión de riesgos, la toma de decisiones y la revisión posterior al proyecto. Las evaluaciones pueden revisarse a medida que se disponga de nueva información.
En virtud de dichos marcos, todas las propuestas deben demostrar que persiguen un objetivo científico legítimo, evaluar exhaustivamente los riesgos ambientales, garantizar una consulta adecuada a las partes interesadas y una revisión por pares, e incluir un seguimiento riguroso y una presentación de informes transparente.
Las Partes hicieron hincapié en que los conocimientos científicos siguen siendo limitados y en que la investigación debe llevarse a cabo con cautela, dando prioridad absoluta a la protección del medio ambiente. Es necesario realizar más investigaciones científicas antes de que se pueda considerar la posibilidad de llevar a cabo cualquier actividad que vaya más allá de la fase de investigación.
Por MundoMaritimo
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