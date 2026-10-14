Odivesa, empresa vinculada al grupo Ultramar, concretó una inversión superior a US$12 millones para incorporar dos grúas móviles multipropósito Liebherr LHM 550 en Puerto Quetzal, Guatemala, con el objetivo de mejorar los rendimientos de transferencia de carga y reducir los tiempos de atención de los buques.

Según explicó a MundoMaritimo el CEO de Odivesa, Lizandro Barahona, "apuntamos a ofrecer una mayor confiabilidad operativa, lo que se traduce en mejores rendimientos y menor tiempo de estadía para las líneas navieras". El ejecutivo agregó que estas mejoras favorecerían al sistema portuario al incentivar una mayor cantidad de recaladas durante un mismo período.

Respecto de los criterios que sustentaron la inversión, Barahona indicó que la compañía evaluó los volúmenes históricos de carga de la región y su potencial de crecimiento durante los próximos años, considerando la posición estratégica de Puerto Quetzal en el Pacífico.

Ampliación de servicios y desafíos operacionales

Odivesa desarrolla sus actividades a través de dos unidades de negocio. La primera corresponde a la prestación de servicios de estiba, proporcionando personal para atender naves que transfieren contenedores, carga general y vehículos. La segunda comenzará con la puesta en marcha de las grúas Liebherr LHM 550, que permitirán incorporar servicios de operación de equipos para transferir contenedores, carga general, carga de proyecto y graneles.

La incorporación de estos equipos se produce en un contexto de restricciones operacionales en Puerto Quetzal. Entre los principales desafíos, Barahona identificó la disponibilidad limitada de frentes de atraque y ventanas operacionales ante el incremento del tráfico de naves y sus requerimientos de calado, situación que exige aprovechar al máximo los períodos de permanencia de los buques en muelle.

A ello se suma la necesidad de coordinar el flujo de carga entre el muelle, los recintos aduaneros y los patios extraportuarios y bodegas, con el propósito de evitar que eventuales cuellos de botella en tierra interrumpan los ciclos de operación de las grúas.

Más allá de la incorporación de equipamiento, la compañía identifica oportunidades para mejorar los procesos de transferencia de carga y la continuidad de las operaciones. "En primer lugar, nuestra prioridad absoluta se centrará en robustecer la seguridad operacional", afirmó Barahona.

El ejecutivo agregó que “existen oportunidades de mejora en diversos subprocesos de la operación en muelle que inciden directamente en los rendimientos y que serán abordadas mediante un trabajo conjunto con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)”.

Perspectivas de crecimiento e infraestructura

Respecto de la evolución de la demanda, Odivesa prevé un aumento de los volúmenes de carga asociado al dinamismo de las importaciones de materias primas y graneles destinados a los sectores agroindustrial y de consumo, junto con las exportaciones agrícolas de azúcar, café y frutas.

En materia de infraestructura, Barahona destacó el proyecto de dragado del muelle comercial, iniciativa que permitiría recuperar volúmenes de carga que actualmente no pueden ser atendidos en EPQ debido a las restricciones de calado.

Asimismo, mencionó el proyecto de ampliación del muelle mediante dos nuevos sitios de atraque, cuya ejecución permitiría incrementar la capacidad operativa del puerto y responder al crecimiento proyectado de la demanda. Según el ejecutivo, el desarrollo de estas iniciativas también podría generar oportunidades para nuevas inversiones destinadas a atender el aumento de la actividad portuaria en Puerto Quetzal.

Por MundoMaritimo