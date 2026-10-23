Las principales líneas navieras están retomando progresivamente el tránsito por el Canal de Suez en sus servicios entre el Lejano Oriente y Europa. Según un análisis de Alphaliner, el 63% de la capacidad desplegada en esta ruta corresponde actualmente a servicios en los que se han registrado cruces por el Mar Rojo, aunque parte de los buques continúa utilizando el cabo de Buena Esperanza.

El estudio, realizado entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2026, identificó tránsitos por el Mar Rojo en 24 de los 46 servicios directos operados por las diez mayores navieras entre Asia y Europa.

En términos de capacidad, estos servicios representan 5,5 millones de TEUs de los 8,7 millones desplegados en la ruta. La proporción alcanza el 70% en las conexiones entre el Lejano Oriente y el Mediterráneo, mientras que en las rutas hacia el norte de Europa llega al 58%.

Alphaliner precisa que el retorno todavía es parcial, ya que algunas líneas navieras utilizan el Estrecho de Bab el-Mandeb en sus itinerarios hacia Europa, pero mantienen la ruta por el Cabo de Buena Esperanza en dirección a Asia.

CMA CGM, MSC y Gemini entre los operadores que utilizan Suez

CMA CGM es la única de las principales navieras que mantuvo cruces por el Mar Rojo durante toda la crisis. En el periodo analizado operó ocho servicios con tránsitos por esa vía, concentrando cerca de 1,3 millones de TEUs de capacidad.

De ese total, aproximadamente 910.000 TEUs corresponden a cuatro servicios principales de Ocean Alliance. Sus socios Cosco Shipping y OOCL también han reanudado operaciones por Suez, con seis servicios que reúnen 1,27 millones de TEUs de capacidad desplegada.

Maersk comenzó su retorno en julio mediante el servicio 'AE15’/’SE3', que conecta el Lejano Oriente con el Mediterráneo oriental como parte de Gemini Cooperation.

En conjunto, Maersk y Hapag-Lloyd registraron nueve servicios de la alianza con tránsitos por el Mar Rojo durante el periodo estudiado, asociados a una capacidad de 1,76 millones de TEUs. Maerk también reincorporó esta ruta a su servicio independiente 'MECL', que conecta India y Medio Oriente con la Costa Este de Estados Unidos y cuenta con 85.500 TEUs de capacidad desplegada.

Por su parte, MSC retomó los tránsitos por Suez en agosto. Alphaliner identificó once servicios de la línea naviera con tránsitos por esta vía, que concentran cerca de 2,2 millones de TEUs.

Entre los diez mayores operadores del sector, cinco ya habían reanudado operaciones por el Mar Rojo al momento del análisis. Esta cifra podría aumentar a ocho tras los anuncios de Premier Alliance sobre el retorno de dos servicios entre el Lejano Oriente y el norte de Europa. Evergreen y ZIM son las únicas navieras del grupo que todavía no han anunciado su regreso.

Menores tiempos de viaje frente a riesgos de seguridad

El regreso a la ruta por Suez se produce cuando se aproxima el tercer aniversario de la captura del car carrier “Galaxy Leader”, ocurrida el 19 de noviembre de 2023 y que marcó el inicio de una serie de ataques hutíes contra buques mercantes en el Mar Rojo.

Alphaliner, además, señala que la reducción de las tensiones en las inmediaciones del estrecho de Bab el-Mandeb favorece la recuperación de los tránsitos. Sin embargo, las condiciones de seguridad continúan siendo variables. El itinerario por Suez permite ahorrar aproximadamente dos semanas de navegación frente al desvío por el Cabo de Buena Esperanza, además de reducir el consumo de combustible.

Este factor adquiere relevancia en un contexto de aumento de los costos energéticos. El precio spot del combustible marítimo de muy bajo contenido de azufre (VLSFO) alcanzó US$881 por tonelada en Singapur el 11 de octubre, un incremento interanual de 97%.

Por MundoMaritimo