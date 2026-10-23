Las principales líneas navieras están retomando progresivamente el tránsito por el Canal de Suez en sus servicios entre el Lejano Oriente y Europa. Según un análisis de Alphaliner, el 63% de la capacidad desplegada en esta ruta corresponde actualmente a servicios en los que se han registrado cruces por el Mar Rojo, aunque parte de los buques continúa utilizando el cabo de Buena Esperanza.
El estudio, realizado entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2026, identificó tránsitos por el Mar Rojo en 24 de los 46 servicios directos operados por las diez mayores navieras entre Asia y Europa.
En términos de capacidad, estos servicios representan 5,5 millones de TEUs de los 8,7 millones desplegados en la ruta. La proporción alcanza el 70% en las conexiones entre el Lejano Oriente y el Mediterráneo, mientras que en las rutas hacia el norte de Europa llega al 58%.
Alphaliner precisa que el retorno todavía es parcial, ya que algunas líneas navieras utilizan el Estrecho de Bab el-Mandeb en sus itinerarios hacia Europa, pero mantienen la ruta por el Cabo de Buena Esperanza en dirección a Asia.
CMA CGM, MSC y Gemini entre los operadores que utilizan Suez
CMA CGM es la única de las principales navieras que mantuvo cruces por el Mar Rojo durante toda la crisis. En el periodo analizado operó ocho servicios con tránsitos por esa vía, concentrando cerca de 1,3 millones de TEUs de capacidad.
De ese total, aproximadamente 910.000 TEUs corresponden a cuatro servicios principales de Ocean Alliance. Sus socios Cosco Shipping y OOCL también han reanudado operaciones por Suez, con seis servicios que reúnen 1,27 millones de TEUs de capacidad desplegada.
Maersk comenzó su retorno en julio mediante el servicio 'AE15’/’SE3', que conecta el Lejano Oriente con el Mediterráneo oriental como parte de Gemini Cooperation.
En conjunto, Maersk y Hapag-Lloyd registraron nueve servicios de la alianza con tránsitos por el Mar Rojo durante el periodo estudiado, asociados a una capacidad de 1,76 millones de TEUs. Maerk también reincorporó esta ruta a su servicio independiente 'MECL', que conecta India y Medio Oriente con la Costa Este de Estados Unidos y cuenta con 85.500 TEUs de capacidad desplegada.
Por su parte, MSC retomó los tránsitos por Suez en agosto. Alphaliner identificó once servicios de la línea naviera con tránsitos por esta vía, que concentran cerca de 2,2 millones de TEUs.
Entre los diez mayores operadores del sector, cinco ya habían reanudado operaciones por el Mar Rojo al momento del análisis. Esta cifra podría aumentar a ocho tras los anuncios de Premier Alliance sobre el retorno de dos servicios entre el Lejano Oriente y el norte de Europa. Evergreen y ZIM son las únicas navieras del grupo que todavía no han anunciado su regreso.
Menores tiempos de viaje frente a riesgos de seguridad
El regreso a la ruta por Suez se produce cuando se aproxima el tercer aniversario de la captura del car carrier “Galaxy Leader”, ocurrida el 19 de noviembre de 2023 y que marcó el inicio de una serie de ataques hutíes contra buques mercantes en el Mar Rojo.
Alphaliner, además, señala que la reducción de las tensiones en las inmediaciones del estrecho de Bab el-Mandeb favorece la recuperación de los tránsitos. Sin embargo, las condiciones de seguridad continúan siendo variables. El itinerario por Suez permite ahorrar aproximadamente dos semanas de navegación frente al desvío por el Cabo de Buena Esperanza, además de reducir el consumo de combustible.
Este factor adquiere relevancia en un contexto de aumento de los costos energéticos. El precio spot del combustible marítimo de muy bajo contenido de azufre (VLSFO) alcanzó US$881 por tonelada en Singapur el 11 de octubre, un incremento interanual de 97%.
Por MundoMaritimo
Eventual retorno de los servicios Asia-Europa al Canal de Suez podría aliviar la presión sobre la capacidad global de buques
THE Alliance desvía tres servicios Asia - USEC que transitan el Canal de Panamá hacia el Canal de Suez
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.