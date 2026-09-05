MSC continúa ampliando su libro de órdenes de portacontenedores de gran tamaño, con nuevas órdenes que elevarían a al menos 117 las naves de entre 19.000 y 24.000 TEUs actualmente registradas como “en construcción”, según Alphaliner.
La línea naviera habría realizado nuevas órdenes de portacontenedores en torno a los 21.700 TEUs a astilleros chinos, aunque el alcance exacto de esta nueva ronda de órdenes aún no está completamente confirmado. La naturaleza privada de los acuerdos entre MSC y los constructores navales, sumada al elevado volumen de buques ya ordenados y a los recientes esfuerzos desplegados para cambiar órdenes existentes a naves de mayor capacidad, dificulta determinar el número definitivo de naves involucradas.
Solo durante 2026, Alphaliner registra 27 órdenes de MSC de la clase de 22.000 TEUs, correspondientes a 22 buques del diseño MARIC en Hengli y otras cinco del diseño ORIC en Zhoushan Changhong.
En este último astillero, MSC había ordenado inicialmente 12 buques de 19.000 TEUs. Posteriormente, la línea naviera sumó otros 12 portacontenedores de aproximadamente 21.700 TEUs. Luego, buscó actualizar los primeros 12 cascos al modelo de mayor capacidad, solicitud que Zhoushan Changhong aceptó. Solo las tres primeras naves permanecieron en 19.000 TEUs debido a que su construcción ya se encontraba demasiado avanzada.
La serie de 21.700 TEUs en Zhoushan Changhong posteriormente habría aumentado a 24 naves, producto de órdenes adicionales. En agosto, además, MSC habría convertido cinco opciones en pedidos firmes, lo que llevaría potencialmente la serie a 29 buques.
La complejidad de las operaciones—que incluyen nuevas órdenes, opciones convertidas discretamente y modificaciones de contratos para aumentar la capacidad de los buques— hace difícil establecer con precisión cuántas naves de cada tipo tiene MSC encargadas en Zhoushan Changhong, Hengli y otros astilleros chinos como Hantong, Waigaoqiao (SWS) y CMHI Jiangsu.
Considerando incluso opciones que probablemente ya habrían sido convertidas en órdenes firmes, Alphaliner contabiliza no menos de 117 portacontenedores de entre 19.000 y 24.000 TEUs en el libro de órdenes de MSC.
La magnitud de estas órdenes consolida a MSC como uno de los principales protagonistas del actual ciclo de renovación y expansión de la flota portacontenedores. Además, evidencia una estrategia orientada hacia buques de mayor capacidad, en un contexto en que las economías de escala continúan siendo un elemento central en la planificación de las grandes navieras.
Desde 2025, cuando MSC comenzó a recibir una serie de buques de 15.400 TEUs construidos por Hanwha Ocean en Corea del Sur, su libro de órdenes se ha concentrado exclusivamente en astilleros chinos.
La única excepción podría surgir si pedidos de portacontenedores realizados por terceros a astilleros de Corea del Sur o Japón terminan siendo incorporados a la flota de MSC mediante contratos de fletamento.
Por MundoMaritimo
PIL tendría confirmadas órdenes por ocho nuevos portacontenedores GNL de 13.000 TEUs
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