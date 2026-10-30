MSC habría manifestado al Gobierno de Uruguay su interés en desarrollar y operar una segunda terminal especializada de contenedores en el Puerto de Montevideo. Sin embargo, la iniciativa enfrenta restricciones derivadas del contrato vigente con Terminal Cuenca del Plata (TCP), controlada mayoritariamente por Katoen Natie.
Según informó El Observador, representantes de la línea naviera mantuvieron contactos directos con integrantes del Poder Ejecutivo para plantear su intención de invertir en una nueva instalación portuaria. Durante esas conversaciones, MSC, que opera terminales portuarias a nivel mundial a través de su compañía filial TIL (Terminal Investment Limited), señaló que una de las condiciones para avanzar sería modificar la prioridad de atraque que actualmente beneficia a TCP.
Esta disposición forma parte del acuerdo firmado en 2021 entre el Estado uruguayo y Katoen Natie, mediante el cual se extendió la concesión de TCP hasta 2081 y se resolvió un arbitraje internacional por US$1.500 millones iniciado por la compañía belga.
El contrato establece que la Administración Nacional de Puertos (ANP) debe asignar a la terminal especializada el atraque de los buques portacontenedores. En la práctica, esto otorga prioridad a TCP para atender las operaciones de este tipo de carga, lo que limitaría la actividad de un eventual segundo operador.
Propuestas para ampliar la infraestructura portuaria
El interés de MSC/TIL se sumaría a otra iniciativa presentada a comienzos de septiembre por Neltume Ports, accionista mayoritario de Montecon.
La compañía entregó al Gobierno de Uruguay una propuesta de inversión privada por US$900 millones para desarrollar una segunda terminal especializada de contenedores en Montevideo, orientada principalmente a captar carga regional y ampliar la oferta de servicios portuarios.
La presentación se realizó después de que Neltume Ports desistiera de manera irrevocable del arbitraje que había iniciado contra Uruguay ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), relacionado con la extensión de la concesión de TCP.
Actualmente, la propuesta está siendo evaluada por un equipo técnico de la ANP. Si obtiene una resolución favorable, pasará a consideración de Presidencia, donde se determinará si corresponde avanzar hacia un llamado a interesados.
Prioridad de atraque condiciona nuevas concesiones
Las propuestas de MSC/TIL y Neltume Ports se producen después de una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), emitida a comienzos de 2026, que estableció que no puede impedirse, salvo determinadas excepciones, la autorización de una segunda terminal en el Puerto de Montevideo.
No obstante, el Gobierno considera que las condiciones contractuales otorgadas a TCP siguen siendo un obstáculo para desarrollar otra instalación especializada.
El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, señaló recientemente que “por ahora tenemos un contrato que establece un reglamento de atraque y que limita la posibilidad de que exista una terminal de contenedores adicional”.
En paralelo, MSC mantiene diferencias comerciales con TCP y continúa canalizando operaciones de tránsito de cargas regionales a través de Buenos Aires, donde dispone de infraestructura propia, en lugar de utilizar la terminal especializada de Montevideo.
Por el momento, el interés manifestado por MSC/TIL no se ha traducido en una propuesta de inversión formal anunciada públicamente. Su eventual participación en el desarrollo de una segunda terminal dependerá de las condiciones que establezca el Gobierno de Uruguay y de cómo se resuelva la aplicación de la prioridad de atraque vigente.
Por MundoMaritimo
ANP de Uruguay analiza solicitud de MSC de retirar proyecto de nueva terminal de contenedores en Montevideo
MSC habría demostrado interés por instalar un terminal de contenedores en el puerto de Montevideo
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