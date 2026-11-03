La confiabilidad de los itinerarios del transporte marítimo de contenedores registró una leve recuperación en septiembre de 2026, luego de tres meses consecutivos de caídas. Sin embargo, el indicador continúa considerablemente por debajo del nivel alcanzado en mayo, mientras que los retrasos promedio en las recaladas de los buques se mantienen elevados.
Así lo revela el informe Global Liner Performance elaborado por Sea-Intelligence, que analiza el cumplimiento de itinerarios en 34 rutas comerciales y más de 60 líneas navieras.
De acuerdo con el reporte, la confiabilidad global alcanzó el 50,6% en septiembre, equivalente a un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto de agosto. Esta recuperación interrumpe una secuencia de tres caídas mensuales consecutivas, tras las cuales el indicador había acumulado un retroceso de 14,8 puntos porcentuales desde el máximo de mayo.
En paralelo, el retraso promedio de los buques disminuyó 0,30 días respecto del mes anterior, situándose en 6,65 días.
Pese a esta mejora, Sea-Intelligence destacó que el retraso promedio de septiembre constituye el segundo registro más elevado para ese mes, lo que contrasta con la recuperación mensual observada en la confiabilidad de los itinerarios.
MSC encabeza el desempeño entre alianzas y redes navieras
Durante el período agosto-septiembre de 2026, la red de servicios de MSC encabezó la clasificación con una confiabilidad del 68,9%, seguida muy de cerca por Gemini Cooperation, integrada por Maersk y Hapag-Lloyd, que alcanzó un 68,4%.
A mayor distancia se ubicó Ocean Alliance, con un cumplimiento del 44,8%, mientras que Premier Alliance presentó el desempeño más bajo, con apenas un 41,5%.
Maersk conserva el liderazgo
Entre las 13 principales líneas navieras evaluadas, Maersk encabezó el ranking de confiabilidad en septiembre, con un cumplimiento del 64,8%, seguida por Hapag-Lloyd, que alcanzó un 60,4%.
En las siguientes posiciones se ubicaron MSC, con un 57,7%, y CMA CGM, con un 51,8%. En contraste, Wan Hai presentó el desempeño más bajo del grupo, con una confiabilidad de apenas 26,7%.
En términos de evolución mensual, diez de las 13 líneas navieras consiguieron mejorar sus indicadores durante septiembre. ZIM registró el mayor avance, con un incremento de 4,7 puntos porcentuales respecto de agosto.
Por el contrario, Maersk, pese a mantener el liderazgo del ranking, experimentó la mayor caída mensual entre las navieras analizadas, con una disminución de 1,8 puntos porcentuales.
Deterioro generalizado frente a 2025
La comparación interanual presenta un escenario diferente al de la evolución mensual. Según la consultora, ninguna de las 13 principales líneas navieras consiguió mejorar su confiabilidad de itinerarios respecto de septiembre de 2025.
El retroceso más pronunciado correspondió a PIL, cuya confiabilidad disminuyó 27,3 puntos porcentuales en doce meses.
La magnitud de estas variaciones también se refleja en que doce de las 13 navieras registraron caídas interanuales de dos dígitos.
De esta manera, los resultados de septiembre muestran una recuperación mensual en la confiabilidad de los itinerarios y una reducción en el retraso promedio de los buques que arriban fuera de programación. No obstante, el indicador global permanece 13,9 puntos porcentuales por debajo del máximo de mayo, mientras que las principales líneas navieras continúan mostrando resultados inferiores a los registrados un año antes.
Por MundoMaritimo
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