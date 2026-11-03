El mercado de fletamento de portacontenedores continúa mostrando una marcada fortaleza, impulsado por una persistente escasez de capacidad disponible y una demanda que no da señales de moderación. Según el último análisis de Alphaliner, las tarifas de fletamento mantienen una trayectoria ascendente y ya alcanzan sus niveles más elevados de los últimos cuatro años, especialmente para buques de mayor capacidad y modernas con alta eficiencia energética.

La consultora advierte que la reducida actividad de contratación observada durante las últimas semanas no debe interpretarse como un debilitamiento del mercado. Por el contrario, responde principalmente a la falta de naves disponibles para incorporarse de inmediato a nuevos servicios, particularmente en los segmentos de mayor tamaño.

En este escenario, los armadores que disponen de buques para entrega inmediata están obteniendo condiciones excepcionalmente favorables. Alphaliner señala que Capital, de Grecia, habría cerrado el fletamento de un portacontenedores de 4.800 TEUs por US$80.000 diarios durante 12 meses, mientras que otro buque de 6.700 TEUs habría conseguido una tarifa superior a US$100.000 diarios.

Aunque estas operaciones todavía no han sido plenamente confirmadas, la consultora considera que reflejan la solidez de la demanda. En sus perspectivas, Alphaliner sostiene que “no hay señales de que el actual impulso alcista del mercado esté disminuyendo”, anticipando que las tarifas podrían continuar aumentando para determinadas categorías de buques.

La eventual normalización de los tránsitos por el Canal de Suez tampoco ha provocado hasta ahora efectos negativos sobre el mercado de fletamento. Sin embargo, Alphaliner advierte que todavía es prematuro evaluar sus consecuencias definitivas, que solo podrán apreciarse cuando las líneas navieras hayan redirigido completamente sus servicios por esta vía, proceso que no se concretaría antes del primer trimestre de 2027.

Paralelamente, las tarifas de transporte marítimo han mostrado cierta estabilidad. El Índice de Carga contenerizada de Shaghái (SCFI) alcanzó los 3.681 puntos, triplicando su nivel de un año atrás, mientras las navieras continúan beneficiándose de condiciones comerciales favorables.

Elevadas tarifas en los principales segmentos

En el segmento de portacontenedores VLCS (7.500-13.500 TEUs), la demanda permanece firme, aunque los contratos de fletamento siguen limitados por la escasez de naves disponibles. Entre las operaciones mencionadas figura el supuesto acuerdo de Danaos para fletar a ZIM dos buques nuevos de 9.040 TEUs, con entrega prevista para comienzos de 2029, por cinco años.

En la categoría de LCS (5.300 -7.499 TEUs), una nave de 6.700 TEUs controlada por armadores griegos habría conseguido un contrato de 12 meses por entre US$115.000 y US$120.000 diarios, operación aún pendiente de confirmación.

Por otra parte, en el segmento Panamax Clásico (4,000-5,299 TEUs), el “Austrian” (en la imagen), de 4.872 TEUs, habría sido fletado por Emirates Shipping Line durante un año a US$80.000 diarios, reflejando tanto su disponibilidad inmediata como su eventual operación en Medio Oriente y el mar Rojo.

Perspectivas

Pese al escenario favorable, Alphaliner identifica dos riesgos importantes: el encarecimiento del petróleo, cuyo precio supera entre 60% y 70% el registrado un año atrás, y la magnitud del libro de órdenes de portacontenedores.

Respecto de este último factor, la consultora advierte que “la avalancha de entregas de buques nuevos prevista para los próximos años terminará pasando factura al mercado”, independientemente del volumen de la capacidad destinada al reciclaje.

Por MundoMaritimo