El potencial de la mediación para resolver controversias comerciales en el transporte marítimo continúa teniendo un potencial destacable, según indicó Gard en un reciente reporte. Según su análisis, recurrir a una instancia de negociación asistida puede evitar parte de los costos y tiempos asociados a procedimientos judiciales o arbitrales prolongados.

La mediación consiste en un proceso confidencial en el que un tercero independiente facilita las negociaciones entre las partes, sin imponer una solución. Aunque un tribunal puede ordenar que se intente este procedimiento, la decisión de alcanzar un acuerdo sigue siendo voluntaria.

Resultados y costos de la mediación

De acuerdo con cifras del Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) citadas por Gard, “durante 2025 se realizaron aproximadamente 21.000 mediaciones, con una tasa de resolución cercana al 87% en controversias comerciales. Alrededor del 70% de los casos alcanzó un acuerdo durante la jornada de mediación y el resto se resolvió posteriormente”.

Sin embargo, la aseguradora advierte que no existen estadísticas equivalentes suficientemente detalladas para las disputas marítimas, por lo que estos resultados no pueden extrapolarse directamente al sector.

En cuanto a los costos, Gard estima que una mediación comercial suele representar un gasto total de entre US$19.665 y US$32.775 por parte, considerando honorarios del mediador, asesoría jurídica e instalaciones. Aunque puede resultar inferior al costo de un litigio prolongado, constituye un desembolso relevante cuando la controversia es de menor cuantía o no se alcanza un acuerdo.

Aplicación en controversias marítimas

Gard señala que “el uso de la mediación podría ser menor en el transporte marítimo debido al predominio del arbitraje y a la participación de clubes de Protección e Indemnización (P&I) y de Defensa, que frecuentemente cubren los gastos legales de sus miembros”.

En Inglaterra, los tribunales han ampliado las posibilidades de recurrir a mecanismos alternativos de resolución de controversias. Desde octubre de 2024, las normas procesales reconocen expresamente la facultad judicial de ordenar que las partes intenten estos procedimientos.

La situación es distinta en los arbitrajes regidos por las normas de la London Maritime Arbitrators Association (LMAA), que no otorgan a los árbitros una facultad expresa equivalente para imponer una mediación. No obstante, sus procedimientos contemplan consultar a las partes si han considerado esta alternativa.

Según Gard, el momento más adecuado para iniciar una mediación suele ser cuando ambas partes conocen los antecedentes y las posiciones de la controversia, pero todavía no han incurrido en gastos legales elevados. El procedimiento también puede ser útil antes de una audiencia, cuando aún es posible evitar costos adicionales.

La aseguradora subraya que la mediación no garantiza un acuerdo y puede generar gastos adicionales si fracasa. Sin embargo, cuando existe disposición a negociar, permite abordar diferencias comerciales que no siempre pueden resolverse mediante una decisión arbitral, además de ofrecer la posibilidad de mantener relaciones contractuales entre las partes.

Por MundoMaritimo