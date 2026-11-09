El transporte marítimo de contenedores se encamina hacia 2027 con perspectivas de desaceleración de la demanda y un crecimiento de la flota que superaría la expansión de los volúmenes transportados. Así lo planteó Xeneta en su “Ocean Market Outlook 2027”, presentado durante su décima cumbre anual, donde también se abordaron los riesgos asociados a las rutas marítimas, los costos de combustible y la confiabilidad de los servicios.
De acuerdo con Peter Sand, analista jefe de Xeneta, y Emily Stausbøll, analista sénior de transporte marítimo, el crecimiento de la demanda global de transporte marítimo de contenedores alcanzaría aproximadamente un 3,4% en 2027, dentro de un rango estimado de entre 2,5% y 4%.
Esta proyección contrasta con el incremento de 4,7% registrado durante los primeros ocho meses de 2026, impulsado principalmente por el adelantamiento de embarques (frontloading), más que por la demanda subyacente.
Mayor oferta de capacidad
Por el lado de la oferta, Xeneta proyecta que la flota global de portacontenedores crecerá 6,8% durante 2027, respaldada por un libro de órdenes de construcción de buques récord con 15,5 millones de TEUs. Incluso una aceleración del desguace de buques tendría un efecto limitado sobre esta expansión.
MSC y CMA CGM concentrarían buena parte de las entregas previstas para el próximo año, mientras que el crecimiento de Hapag-Lloyd dependería de la adquisición de ZIM.
Otro factor relevante corresponde a los costos del bunker. Según Xeneta, los recargos por búnker en las cuatro principales rutas comerciales aumentaron 45% desde febrero, hasta alcanzar US$840 por FEU, y permanecerían elevados durante 2027.
Rutas marítimas y confiabilidad
El Mar Rojo continúa siendo, según los analistas, el factor más importante para el mercado. Aproximadamente el 50% de la capacidad previa a la crisis ha regresado a la ruta del Canal de Suez, aunque las líneas navieras mantendrían planes de contingencia.
La confiabilidad de los itinerarios también presenta dificultades. En septiembre, el indicador para los servicios entre Lejano Oriente y Europa descendió al 4%, con retrasos promedio cercanos a diez días. En las conexiones entre Lejano Oriente y Norteamérica alcanzó el 19%, con demoras de siete días.
Ante este escenario, Xeneta recomienda incorporar cláusulas que contemplen modificaciones de rutas en los contratos y mantener alternativas operacionales disponibles. Asimismo, advierte que los ahorros de tiempo derivados de cambios de itinerario deben considerarse como el escenario más favorable, no como una certeza.
Tarifas spot mantienen tendencia descendente
En cuanto a la evolución inmediata del mercado, el World Container Index (WCI) de Drewry disminuyó 1% durante la semana terminada el 5 de noviembre, situándose en US$4.389 por contenedor de 40 pies (FEU).
La consultora atribuyó esta reducción principalmente a menores tarifas en las rutas del Transpacífico y Asia-Europa, junto con una disminución de la congestión portuaria y un debilitamiento de la demanda en los puertos chinos.
En el Transpacífico, las tarifas Shanghái-Nueva York retrocedieron 3%, hasta US$9.303/FEU, mientras que Shanghái-Los Ángeles permanecieron estables en US$7.539.
Drewry indicó que los tiempos promedio de espera por un sitio de atraque en Shanghái mejoraron hasta 35 horas y que las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) anunciadas para esta semana disminuyeron de cinco a tres. Ante el aumento de capacidad efectiva, proyecta nuevas bajas tarifarias.
En la ruta Asia-Europa, Shanghái-Róterdam descendió 2%, hasta US$3.615/FEU, mientras Shanghái-Génova se mantuvo en US$4.166.
De acuerdo con la consultora, las líneas navieras buscan implementar incrementos Freight all Kind (FAK) a mediados de noviembre, aunque la mayor disponibilidad de capacidad genera incertidumbre sobre su aplicación. Drewry prevé estabilidad tarifaria durante a presente semana.
Finalmente, la consultora señaló que el 60% de la capacidad Asia-Europa utiliza actualmente Suez, con 53 buques transitando el canal durante la última semana. Sin embargo, advirtió que un retorno acelerado podría provocar coincidencias de arribos desde Suez y la ruta del cabo de Buena Esperanza, incrementando los riesgos de congestión en los puertos europeos.
Por MundoMaritimo
Reducción de reservas y cancelaciones de itinerarios marcarían el panorama a partir del 9 de julio
Exceso de capacidad, geopolítica y desaceleración económica marcarán al sector portacontenedor en 2025
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