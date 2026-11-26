El margen operativo promedio de las principales líneas navieras de transporte de contenedores alcanzó un 30,7% durante el tercer trimestre de 2026, su nivel más alto en dos años, según Alphaliner. El desempeño estuvo marcado por el incremento de las tarifas de flete y favoreció especialmente a aquellas con una elevada concentración de capacidad en la ruta Transpacífico.
“Un volumen de contenedores sorprendentemente fuerte, impulsado en gran medida por las necesidades de la revolución de la inteligencia artificial y la demanda de automóviles eléctricos, combinado con una severa congestión portuaria, presionó al mercado y elevó las tarifas de manera generalizada”, explica la consultora.
Fuera del período de la pandemia, únicamente el tercer trimestre de 2024 registró un margen promedio superior, cuando la crisis del Mar Rojo generó una escasez de capacidad efectiva de transporte marítimo, coincidiendo con la recuperación de la demanda mundial y el inicio de la tradicional temporada alta.
En esta oportunidad, las exportaciones desde el Lejano Oriente fueron particularmente dinámicas. Los envíos de China al exterior crecieron más de un 20% interanual en valor durante el trimestre.
Wan Hai mantiene el liderazgo
Por sexto trimestre consecutivo, Wan Hai Lines encabezó el ranking de márgenes operativos, con un 44,2%, respaldado por una flota relativamente joven y de propiedad antigüedad promedio de sus buques se situaba en aproximadamente nueve años. “Esto ha permitido a la línea naviera evitar los elevados costos de fletamento que pagan muchos de sus competidores”, señala Alphaliner.
El principal cambio en el ranking fue protagonizado por ZIM, que alcanzó un margen operativo no ajustado del 42,4%, desplazando a Evergreen, Cosco y Yang Ming. La línea naviera israelí concentra el 52% de su flota en el Transpacífico, la mayor proporción entre las principales compañías del sector.
Alphaliner destaca que, si bien la exposición de ZIM al mercado spot suele favorecer incrementos de sus utilidades cuando mejoran las condiciones en dicha ruta, “es la primera vez desde 2020 que su margen supera al de las tres líneas navieras competidoras”.
Por su parte, HMM recuperó la cuarta posición tras ocupar el séptimo lugar durante el trimestre anterior. Tanto la compañía surcoreana como ZIM registraron los mayores incrementos interanuales de las tarifas promedio por TEU, con un 55%.
ZIM eleva sus proyecciones
Durante el tercer trimestre, ZIM obtuvo ingresos por US$2.700 millones (+53% interanual), utilidades netas por US$830 millones y un resultado operacional (EBIT) de US$1.150 millones (+344%), favorecido también por una reversión de deterioro de activos sin efecto en caja de US$197 millones antes de impuestos.
La línea naviera movilizó 962.000 TEUs (+4%), mientras que su tarifa promedio alcanzó los US$2.480/TEU. ZIM atribuyó su “rentabilidad líder en la industria” a las mayores tarifas, una mejor composición de la carga y una estructura de costos más eficiente.
Estos resultados llevaron a la compañía a elevar por segunda vez sus proyecciones para 2026, anticipando un EBITDA ajustado de entre US$3.300 millones y US$3.500 millones y un EBIT ajustado de entre US$2.000 millones y US$2.200 millones.
Perspectivas para el cuarto trimestre
En conjunto, las nueve principales líneas navieras que publican sus resultados financieros generaron un EBIT estimado de US$13.200 millones durante el tercer trimestre, frente a los US$4.300 millones del mismo período de 2025 y los US$3.800 millones del trimestre precedente.
Alphaliner anticipa resultados igualmente sólidos para el cuarto trimestre, ante las expectativas de que las condiciones favorables del mercado Transpacífico se prolonguen hasta, al menos, el inicio de las festividades del Año Nuevo chino, el 6 de febrero de 2027.
Por MundoMaritimo
PIL alcanza la media de margen operativo más alta entre las principales líneas navieras en el primer trimestre
Principales líneas navieras registran en el segundo trimestre el margen operativo promedio más bajo en 18 meses
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