Fundada en 2022 por Kai Horwitz, Nadja Horwitz y Carlos Jouanne, Makana nació con el propósito de transformar la manera en que las empresas abordan el bienestar laboral. La iniciativa surgió a partir de la experiencia de Horwitz en el deporte de alto rendimiento, ámbito en el que representó a Chile en esquí alpino en los Juegos Olímpicos. “Ahí aprendí que el rendimiento depende tanto del esfuerzo como de la recuperación”, explicó el CEO y cofundador de la compañía.
La propuesta integra espacios de recuperación física adaptables al lugar de trabajo, una aplicación digital guiada por inteligencia artificial y atención presencial de kinesiólogos, nutricionistas y psicólogos. Sus equipamientos incorporan tecnologías para la aplicación de presoterapia, termoterapia, percusión y crioterapia. “Lo que nos diferencia es que no solo entregamos estos recursos, sino que potenciamos el uso”, señaló Horwitz, destacando el seguimiento de la participación y evolución de los trabajadores.
Presencia en el sector marítimo-portuario
El vínculo de Makana con la industria comenzó en diciembre de 2023, con Ultraport en Arica, extendiéndose posteriormente a Mejillones, Angamos y Valparaíso. Actualmente, también colaboran con Humboldt, DP World Lirquén y SAAM, además de iniciar un piloto con UltraTug en Quintero. Sus soluciones incluyen salas de recuperación a bordo de naves y visitas de profesionales a remolcadores en distintos puertos del país.
La experiencia permitió identificar desafíos asociados a las exigencias físicas, los turnos prolongados y las dificultades de acceso a servicios de salud. “En los puertos hay mucho trabajo físico, turnos 7x7 de 12 horas y fatiga que se acumula. En las naves y remolcadores se suma la distancia: son lugares remotos, donde cuesta llegar con beneficios y prevención”, explicó Horwitz. Estas condiciones han impulsado el desarrollo de formatos adaptables a espacios reducidos y operaciones remotas.
Para responder a estas necesidades, Makana implementa salas y módulos de recuperación en lugares de trabajo próximos a las faenas, donde los trabajadores pueden realizar pausas de diez minutos. En remolcadores, los kinesiólogos desarrollan ejercicios enfocados en cuello, brazos y espalda baja. “En una oficina el tema central suele ser el estrés. En el mundo marítimo es el cuerpo, la fatiga y la distancia del hogar”, sostuvo el ejecutivo.
Resultados y prevención operacional
Según cifras entregadas por Makana, la compañía acumula 7.453 atenciones en el sector marítimo-portuario, equivalentes a más de 2.500 horas de recuperación durante la jornada laboral. Asimismo, reporta que el 84% de los usuarios finaliza las sesiones con una disminución del dolor. En Mejillones, los operadores de tractocamiones también han informado menores niveles de fatiga acumulada y molestias lumbares.
Horwitz destacó además los resultados de un estudio desarrollado con la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Según indicó, quienes utilizaron Makana al menos una vez al mes registraron un 17,5% menos de ausentismo respecto de un grupo control. “El 94% dice sentirse mejor, y 1 de cada 3 reduce sus molestias, mientras 1 de cada 4 las elimina”, afirmó.
En materia de seguridad laboral, la empresa busca complementar los programas preventivos mediante pausas de recuperación, atención temprana de molestias musculoesqueléticas y reportes periódicos para las áreas de seguridad. “Makana no reemplaza el programa de prevención de riesgos, lo complementa en tres frentes”, precisó Horwitz, identificando la gestión de la fatiga, la prevención de lesiones y el análisis de información como ejes principales.
Expansión regional
Con operaciones en Chile y en proceso de ingresar al mercado laboral en México, Makana proyecta continuar su expansión hacia Colombia y otros países latinoamericanos mediante alianzas con aseguradoras, corredoras y entidades de prevención laboral. La industria marítimo-portuaria seguirá siendo prioritaria. “Queremos seguir creciendo en puertos, navieras, remolcadores y operaciones en zonas remotas, en Chile y en los puertos de la región”, concluyó Horwitz.
Por MundoMaritimo
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