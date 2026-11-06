Maersk y Hapag-Lloyd anunciaron que retomarán sus operaciones a través del Canal de Suez a mediados de noviembre, mediante su servicio conjunto entre India y Europa, en el marco de la alianza Gemini Cooperation. La decisión representa un avance en la recuperación de esta ruta estratégica, luego de los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza implementados a raíz de los ataques en el Mar Rojo desde finales de 2023, informa Ti.

Según un comunicado publicado por Maersk el 2 de noviembre, el servicio ‘ME1’ comenzaría a operar por esta ruta el 12 de noviembre, mientras que Hapag-Lloyd señaló el día 13. La modificación permitirá reemplazar el trayecto alrededor de África por una conexión más corta, con potenciales beneficios para los embarcadores de ambos continentes.

Menores tiempos de tránsito y costos logísticos

El itinerario conectará Mundra y Nhava Sheva, en India, con Salalah, para posteriormente atravesar el Canal de Suez y continuar hacia Tánger, Róterdam, Wilhelmshaven, Hamburgo y Londres. En sentido contrario, incluirá escalas en Algeciras y Tánger, antes de cruzar nuevamente el canal hacia Salalah y Mundra.

Uno de los principales beneficios será la reducción de los tiempos de tránsito entre India y Europa. Aunque Maersk confirmó que la nueva configuración mejorará los tiempos de transporte, no precisó cuántos días podrían ahorrarse respecto de la navegación por el Cabo de Buena Esperanza.

El acortamiento de los itinerarios facilitaría una reposición más rápida de inventarios, menores costos de almacenamiento y una mejor conservación de carga perecedera. Asimismo, determinados embarques relativamente urgentes podrían utilizar el transporte marítimo en lugar del aéreo.

En materia tarifaria, los itinerarios más cortos podrían liberar capacidad efectiva y aumentar la competencia por las cargas, favoreciendo eventuales reducciones de fletes. Sin embargo, las líneas navieras podrían contrarrestar este efecto mediante cancelaciones de itinerarios o retiros de buques. Por ello, los posibles ahorros dependerán de la demanda, la gestión de capacidad y los contratos individuales.

Ajustes en puertos y redes logísticas

Un retorno más amplio al Canal de Suez también podría generar desafíos para las terminales portuarias y las conexiones terrestres. Los buques que adopten la ruta más corta podrían arribar antes que aquellos que continúen navegando alrededor de África, concentrando recaladas y aumentando la presión sobre sitios de atraque, patios de contenedores y servicios de transporte.

Esta situación podría retrasar la recuperación de la congestión en puertos chinos. Asimismo, las líneas navieras podrían necesitar ajustes en sus ventanas de atraque, conexiones de transbordo y planes de reposicionamiento de contenedores vacíos, dependiendo del grado de coordinación con terminales y servicios asociados.

Estas modificaciones corresponden a posibles consecuencias operacionales y no a medidas confirmadas por Maersk. Por otra parte, los buques que eventualmente queden disponibles podrían reasignarse a otras rutas comerciales o devolverse a sus armadores, según las condiciones contractuales. Ninguna de ambas líneas navieras ha anunciado decisiones al respecto.

Seguridad condicionará la continuidad del servicio

Pese al avance que representa la reactivación del servicio, la seguridad en el Mar Rojo continuará siendo determinante. Maersk indicó que cualquier modificación dentro de Gemini Cooperation dependerá de que se mantenga la estabilidad en la zona, mientras que Hapag-Lloyd continuará monitoreando las condiciones e informando a sus clientes sobre eventuales cambios.

De esta manera, el retorno al Canal de Suez refleja una mayor confianza de ambas navieras, aunque todavía no establece un calendario para la recuperación del resto de sus servicios. Su continuidad dependerá de las condiciones de seguridad, sin garantías de permanencia ante un eventual deterioro de la situación.

Por MundoMaritimo