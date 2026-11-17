América Latina continúa ofreciendo oportunidades para las compañías que buscan expandirse hacia nuevos mercados y fortalecer su participación en las cadenas de valor regionales y globales. Sin embargo, la volatilidad económica, los cambios regulatorios, las limitaciones de infraestructura y los fenómenos climáticos extremos plantean desafíos para las operaciones logísticas. Así lo plantea la actualización del mercado de América Latina de Maersk de noviembre de 2026

La compañía destaca que la resiliencia, flexibilidad y confiabilidad de las cadenas de suministro han evolucionado desde herramientas destinadas a enfrentar interrupciones hacia capacidades estratégicas que contribuyen a mejorar el desempeño empresarial, fortalecer las relaciones comerciales y respaldar el crecimiento sostenible.

Resiliencia operacional

Tradicionalmente, las inversiones en resiliencia logística se consideraban costos necesarios para proteger las operaciones. La diversificación de proveedores, las rutas alternativas y el aumento de inventarios permitían reducir la exposición a interrupciones, aunque sus beneficios se hacían evidentes principalmente durante situaciones de crisis.

No obstante, Maersk señala que las perturbaciones recurrentes del comercio internacional han modificado esta percepción. En abril de 2026, la confiabilidad global de los itinerarios marítimos alcanzó un 62,4%, indicador que refleja los desafíos que enfrentan importadores y exportadores latinoamericanos dependientes de las conexiones marítimas internacionales.

Según una encuesta de Gartner realizada en 2024 a 437 ejecutivos de cadenas de suministro, el 73% de las compañías modificó sus redes de producción durante los dos años anteriores. Entre las organizaciones que implementaron cambios, el 90% declaró haber alcanzado o superado los beneficios previstos, incluyendo mejoras en el servicio, reducción de costos y mayor agilidad.

Para la línea naviera, estas capacidades permiten anticipar riesgos, identificar alternativas de transporte y mejorar la visibilidad de las operaciones. Sin embargo, advirtió que su implementación requiere equilibrar los costos adicionales con los beneficios asociados a la continuidad operacional.

Flexibilidad comercial

La evolución del comercio exterior latinoamericano también evidencia la importancia de contar con redes logísticas adaptables. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe aumentó un 15,7% interanual durante el primer trimestre de 2026, tras registrar un crecimiento de 7,8% en 2025.

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por mayores volúmenes y precios de productos mineros, como cobre y oro, además de productos agroindustriales, entre ellos soja, café y carne. No obstante, las diferencias entre países y subregiones reflejan una evolución desigual de la demanda y de los requerimientos logísticos.

Por su parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) informó que el volumen del comercio mundial de bienes creció un 3,5% durante el primer semestre de 2026, pese a las interrupciones en los mercados energéticos, de fertilizantes y transporte. La utilización de proveedores alternativos y el desvío de flujos comerciales contribuyeron a limitar sus efectos.

Ante este escenario, Maersk sostiene que la capacidad de ajustar proveedores, rutas, modos de transporte e inventarios constituye una ventaja competitiva para responder a nuevas oportunidades comerciales sin comprometer la eficiencia operacional.

Confiabilidad y clientes

La confiabilidad representa otro componente fundamental para el crecimiento empresarial. Más allá del cumplimiento de los tiempos de entrega, comprende la precisión de las órdenes, la visibilidad de los embarques y la comunicación oportuna frente a modificaciones operacionales.

De acuerdo con una investigación de EY publicada en 2024, el 81% de los encuestados reconoció el papel esencial de las cadenas de suministro para satisfacer las necesidades de los clientes. Sin embargo, el 78% de las compañías mantenía una orientación más centrada en sus operaciones internas que en la experiencia del consumidor.

En este sentido, Maersk plantea que una ejecución consistente y una comunicación transparente permiten fortalecer la confianza comercial, incluso cuando factores externos impiden cumplir los itinerarios originalmente establecidos.

Finalmente, la compañía enfatizó que la integración de resiliencia, flexibilidad y confiabilidad permitirá a las empresas latinoamericanas enfrentar la incertidumbre, responder a los cambios del comercio internacional y consolidar relaciones comerciales sostenibles, transformando las capacidades logísticas en factores de competitividad y crecimiento a largo plazo.

Por MundoMaritimo