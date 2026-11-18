Maersk dio a conocer una actualización sobre el funcionamiento de su red de servicios marítimos en América Latina, que contempla ajustes en las conexiones con Asia, Europa y Norteamérica, además de modificaciones en determinados itinerarios regionales. La compañía señaló que las operaciones portuarias se mantienen generalmente estables en las principales áreas de la región, mientras avanzan iniciativas de modernización aduanera y facilitación del comercio destinadas a mejorar los flujos de carga y la coordinación logística.

Uno de los principales cambios corresponde a la reestructuración de la red de servicios entre Asia y la Costa Este de Sudamérica. En su última actualización regional, Maersk reiteró que la salida final bajo el actual acuerdo de operación conjunta está programada desde Shanghái para el 8 de diciembre, tras lo cual mantendrá su servicio dedicado en este corredor. Cabe precisar que, en octubre, la compañía había informado que esta modificación responde al término de su cooperación con CMA CGM en el servicio ‘ASAS2’. Asimismo, había señalado que conservará la cobertura comercial existente mediante su servicio ‘ASAS’, operado y controlado íntegramente por Maersk.

En las conexiones entre Asia y la Costa Oeste de Sudamérica, Maersk confirmó en su última actualización regional la continuidad del itinerario semanal que vincula Shanghái y Yokohama con puertos de México, Colombia y Panamá. Se trata del servicio ‘AC1’, cuya configuración fue modificada en agosto de 2026, según había informado previamente la compañía. De acuerdo con el itinerario publicado por la naviera, el servicio contempla escalas en Manzanillo y Lázaro Cárdenas, México; Buenaventura, Colombia; y Balboa, Panamá, manteniendo la conectividad entre Asia y la Costa Pacífico de América Latina.

Por otra parte, en la ruta entre el norte de Europa y la Costa Este de Sudamerica, Maersk destacó la continuidad de su configuración de servicio con conexión directa a Itapoá, Brasil, mientras que Río Grande permanece disponible mediante transbordo. La actualización de las ventanas portuarias busca favorecer la previsibilidad de los itinerarios y la continuidad operacional.

En sentido inverso, el itinerario desde la Costa Este de Sudamérica hacia Europa conecta Santos, Paranaguá, Buenos Aires, Montevideo e Itapoá con puertos europeos. Paralelamente, el servicio hacia el Mediterráneo mantiene escalas directas en Itajaí, Brasil.

Ajustes en las conexiones con Norteamérica

En el ámbito intrarregional, Maersk informó que el servicio ‘Gulf Ocean Express’ incorporó Freeport, Texas, a su itinerario semanal desde el 21 de octubre, tanto en dirección norte como sur. Con esta modificación, el servicio conecta Houston, Nueva Orleans y Freeport con Puerto Barrios, Guatemala; Puerto Cortés, Honduras; y Manzanillo, Panamá.

Asimismo, los servicios que vinculan la Costa Este de Sudamérica con el Caribe, el Golfo de Estados Unidos y la Costa Oeste de Sudamerica mantienen su cobertura regional. La coordinación operativa se concentra en preservar los itinerarios de los buques y la continuidad de los movimientos de carga.

Condiciones operativas en los puertos

Respecto del desempeño portuario, Maersk indicó que las operaciones se desarrollan con normalidad general en las Costas Este y Oeste de Sudamérica, así como en América Central y el Caribe.

En estas últimas zonas, los terminales continúan gestionando la actividad de los buques y los flujos de contenedores en los patios, mientras se monitorean las condiciones meteorológicas estacionales. En los puertos sudamericanos también se mantiene la supervisión de factores operativos y climáticos que podrían afectar la continuidad de los servicios.

Digitalización y facilitación del comercio

En el transporte terrestre y la gestión aduanera, la compañía identificó avances en distintas iniciativas regionales. En América Central destacó la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana y los mecanismos de gestión coordinada de fronteras, orientados a armonizar procedimientos, digitalizar trámites y mejorar la coordinación transfronteriza.

En Brasil, la modernización del Portal Único de Comercio Exterior permite integrar documentación y procedimientos de importación, con el propósito de simplificar las operaciones y mejorar la visibilidad de los procesos logísticos.

Finalmente, en Perú, Maersk resaltó el Programa de Operadores Económicos Autorizados (OEA), que contempla procedimientos simplificados, menores controles aduaneros y atención prioritaria para operadores certificados, contribuyendo a fortalecer la seguridad y eficiencia de los movimientos de carga.

Por MundoMaritimo