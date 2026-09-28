Nissen Kaiun recibió el “Maersk Torino”, portacontenedores de 8.928 TEUs propulsado por combustible dual metanol, construido por el astillero japonés Japan Marine United Co. (JMU). La nave será incorporada a la flota de Maersk mediante un contrato de fletamento de largo plazo, informa Alphaliner.
El “Maersk Torino” es la segunda nave de una serie de 12 portacontenedores propulsados por combustible dual metanol ordenados por distintos armadores no operadores de Asia para ser fletados a largo plazo por Maersk.
El buque tiene 276,94 metros de eslora, 45,80 metros de manga y una configuración de 18 filas de contenedores. Su sistema de propulsión está compuesto por un motor principal MAN B&W —también denominado Everllence— modelo 6G80ME-C10.5-LGIM-EGRTC, con una potencia aproximada de 27.200 kW.
Pese a su capacidad para operar con metanol, el “Maersk Torino” y las restantes naves de la serie estarán equipados con sistemas de depuración de gases de escape (scrubbers), lo que amplía la flexibilidad de combustible de los buques. La capacidad para contenedores refrigerados no ha sido informada, aunque se estima en torno a 1.000 conexiones reefer.
Se incorpora al servicio TP5
Tras salir del astillero en Japón, el “Maersk Torino” se dirigió a Ningbo, China, donde se incorporará al servicio de la ruta Transpacífico ‘TP5’ de Gemini Cooperation, denominado ‘WC4’ por Hapag-Lloyd, que conecta Asia con la costa oeste de Norteamérica.
La tercera nave de la serie, “Maersk Toronto”, tiene prevista su entrega en octubre.
Para Maersk, los nuevos buques construidos en Japón complementarán una serie de diez portacontenedores de 9.016 TEUs diseñados por MARIC y construidos por Yangzijiang. Estas naves presentan dimensiones similares y también cuentan con sistemas de propulsión capaces de operar con combustible dual metanol.
Por MundoMaritimo
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