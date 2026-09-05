Maersk avanza en la incorporación de tecnologías de propulsión asistida por viento a su flota tras seleccionar a la británica Anemoi Marine Technologies para instalar su sistema Rotor Sail en un portacontenedores de 8.700 TEUs de la clase Maersk Lima.

El proyecto marcará un hito para la industria, al convertirse en la primera instalación de velas rotor en un portacontenedores dedicado al transporte de una amplia variedad de cargas, desde bienes de consumo y productos para el retail hasta equipos y componentes industriales.

Anemoi, especializada en tecnologías de propulsión eólica, ya ha implementado sus sistemas Rotor Sail en distintos segmentos del transporte marítimo, entre ellos los graneleros destinados al traslado de materias primas y commodities.

En el marco del acuerdo, la compañía diseñará, fabricará y suministrará una vela rotor fija de 5 metros de diámetro y 35 metros de altura, que será instalada a bordo del portacontenedores. El sistema se integrará con los equipos existentes del buque y Anemoi prestará apoyo durante las etapas de ingeniería e instalación.

La instalación está prevista para mediados de 2027 y posteriormente el sistema será sometido a pruebas durante la operación comercial habitual del buque, que contempla itinerarios por el Atlántico Norte y Sur.

Propulsión asistida por viento

Las velas rotor constituyen una tecnología de propulsión asistida por viento que utiliza el principio de sustentación aerodinámica para generar empuje adicional. Bajo condiciones operacionales adecuadas, este mecanismo permite reducir el consumo de combustible y, con ello, las emisiones asociadas a la navegación.

“Estamos encantados de trabajar con Maersk en este proyecto pionero. Es un sólido ejemplo de cómo la colaboración puede apoyar la adopción de la propulsión asistida por viento”, señaló Clare Urmston, CEO de Anemoi Marine Technologies, quien destacó que la compañía espera avanzar en conjunto con Maersk durante las distintas etapas del proyecto.

Desde Maersk, Ole Graa Jakobsen, Head of Fleet Technology, planteó que la propulsión asistida por viento representa una de las alternativas con potencial para mejorar la eficiencia operacional y reducir las emisiones del transporte marítimo. “Ya ha sido probada en otros segmentos del transporte marítimo y vemos este proyecto piloto con Anemoi como una oportunidad valiosa para adquirir experiencia práctica y evaluar su relevancia tanto para nuestra flota como para el transporte de contenedores en términos más amplios”, afirmó.

Anemoi Marine Technologies, fundada en 2015, ha instalado sus sistemas Rotor Sail en buques que operan en diversas rutas del comercio internacional. La expansión de esta tecnología hacia nuevos segmentos de transporte marítimo se produce en un contexto de creciente presión sobre la industria para avanzar en la descarbonización.

En particular, la estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Organización Marítima Internacional (OMI) establece como objetivo alcanzar emisiones netas cero del transporte marítimo internacional para o alrededor de 2050.

El proyecto con Maersk permitirá evaluar el desempeño de la tecnología en un portacontenedores operando en rutas comerciales regulares y aportar nuevos datos sobre el potencial de la propulsión eólica como complemento a otras soluciones de eficiencia y descarbonización del transporte marítimo.

Por MundoMaritimo