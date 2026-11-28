Maersk opera en Navegantes, estado de Santa Catarina, Brasil, un centro de distribución omnicanal dedicado a atender las operaciones de un fabricante multinacional de juguetes. La instalación concentra el ciclo completo de distribución nacional y gestión de pedidos de la compañía, incluyendo la recepción de cargas, administración de inventarios, despacho y devoluciones, atendiendo tanto al comercio minorista como a las ventas directas al consumidor.

De acuerdo con un reporte de Maersk, el centro registra una precisión de inventario del 99,99%, una exactitud en la localización de productos del 100% y una tasa de merma del 0,01%, indicadores que se han mantenido pese a las fluctuaciones estacionales de la demanda que caracterizan a la industria de los juguetes.

“Este nivel de precisión protege la disponibilidad de productos durante los períodos de mayor demanda del retail, reduce el riesgo de exceso o falta de existencias en la red de distribución nacional y resguarda los productos de alto valor frente a posibles pérdidas”, destacó Maersk.

Capacidad operativa y cobertura nacional

El centro de distribución cuenta con una superficie de 20.000 m², 24 puertas de andén y más de 12.900 posiciones para pallets, además de una capacidad para movilizar hasta 75.000 cajas diarias entre operaciones de recepción y despacho de bienes.

La estrategia logística de la instalación está diseñada para responder a las variaciones estacionales y los períodos de mayor demanda. En este contexto, la dotación de trabajadores fluctúa entre 36 personas durante la temporada baja y 46 en períodos de máxima actividad. Desde Navegantes, los productos son distribuidos a las 27 unidades federativas de Brasil.

Respecto al desempeño operacional, Maersk informó que, pese a que el volumen de recepción de cargas disminuyó aproximadamente un 14% respecto al año anterior, el centro mantuvo sus niveles de productividad, eficiencia y servicio. En tanto, el volumen de despacho registró un crecimiento del 6% en lo que va del año.

Digitalización de las operaciones

Como complemento al sistema de gestión de almacenes (WMS, por sus siglas en inglés), Maersk incorporó cinco soluciones digitales destinadas a centralizar la gestión de incidencias, monitorear la recepción de cargas en tiempo real, supervisar el cumplimiento de los tiempos operacionales en los andenes, realizar el seguimiento de las operaciones en los accesos y gestionar las reclamaciones conforme a los acuerdos de nivel de servicio establecidos.

A ello se suma la reestructuración de los procesos de auditoría, la implementación de controles mediante la herramienta Inventory Guardian para detectar productos extraviados, transferidos o contabilizados dos veces, y la automatización de procesos, que permitió reducir los tiempos de auditoría de aproximadamente diez a dos minutos.

Asimismo, entre las iniciativas en desarrollo figuran la incorporación de firmas digitales, el seguimiento de retrasos en los andenes y la visualización trimestral de indicadores mediante la plataforma Power BI.

Según Maersk, la colaboración con el fabricante de juguetes ha evolucionado desde la estabilización de las operaciones logísticas hacia una gestión basada en datos. Actualmente, el trabajo conjunto se centra en proporcionar “la escala, el control y la visibilidad necesarios para respaldar el crecimiento de la compañía en Brasil, temporada tras temporada”.

Por MundoMaritimo