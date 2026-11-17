Maersk, compañía global de logística integrada, anunció el nombramiento de Maria Eugenia Barbero como directora ejecutiva para Costa Oeste de Sudamérica, a partir del 1 de enero de 2027. Desde esta posición, liderará las operaciones de Maersk en Chile, Perú, Ecuador y Bolivia.

Barbero actualmente se desempeña como directora del área de productos locales para la Costa Oeste de Sudamérica, donde lidera los productos de logísticas y servicios. Se incorporó a Maersk en 2023 y aporta más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo. Conoce en profundidad los clientes, las operaciones y las dinámicas de los mercados de la Costa Oeste de Sudamérica.

Actualmente radicada en Lima, Barbero se trasladará a Santiago de Chile para asumir su nuevo cargo. Desde la compañía resaltaron que su nombramiento da continuidad al desarrollo del liderazgo de Maersk dentro del área y que este se produce en un contexto en el que las cadenas de suministro requieren cada vez mayor integración entre el transporte marítimo, la logística terrestre, el almacenamiento, los servicios aduaneros y otras soluciones logísticas.

"Maria Eugenia conoce profundamente nuestros mercados, nuestros clientes y nuestras operaciones en la Costa Oeste de Sudamérica. Su experiencia, cercanía con los clientes y capacidad para conectar las distintas partes de nuestro negocio serán muy importantes para continuar fortaleciendo nuestra presencia en Chile, Perú, Ecuador y Bolivia”, señaló Antonio Dominguez, Presidente para América Latina y el Caribe de Maersk.

El ejecutivo añadió que la promoción de Barbero, “refleja además el talento que tenemos dentro de Maersk y nuestra apuesta por continuar desarrollando líderes con amplia experiencia y que conocen el negocio desde adentro. Agradecemos a Dean Rodin su liderazgo al frente de Maersk para la Costa Oeste de Sudamérica y le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva posición". p

Por su parte, Maria Eugenia Barbero, Directora Ejecutiva para la Costa Oeste de Sudamérica de Maersk afirmó que "es un orgullo asumir esta responsabilidad y poder continuar construyendo sobre el trabajo que hemos realizado en WSA. Tenemos equipos con un enorme conocimiento de nuestros mercados y una relación muy cercana con nuestros clientes. Mi prioridad será seguir trabajando junto a ellos para entender sus necesidades, conectar nuestras capacidades y desarrollar soluciones que les permitan hacer sus cadenas de suministro más eficientes y resilientes”.

Dean Rodin asume como CEO de APM Terminals en Rijeka Gateway

Dean Rodin, quien se desempeñaba como director ejecutivo del área desde 2022, asumirá el cargo de CEO de Rijeka Gateway, Croacia en el brazo operador portuario del grupo bajo APM Terminals a partir del 1 de enero de 2027.

Rodin se incorporó a Maersk en el año 2000 y, tras más de 20 años de asignaciones internacionales, ha estado vinculado a América Latina desde 2011, donde ocupó distintas posiciones de liderazgo, entre ellas director de rutas comerciales y director de producto marítimo en Maersk, antes de asumir la dirección del área. En esta etapa acompañó a los clientes y a los equipos de Chile, Perú, Ecuador y Bolivia.

Rodin y Barbero trabajarán de manera conjunta durante el resto del año para asegurar una transición fluida y la continuidad del servicio a los clientes.