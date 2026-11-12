Maersk inauguró su nuevo centro logístico en Montevideo, una inversión 100% privada superior a US$20 millones que reafirma su compromiso con Uruguay y amplía sus capacidades para atender a los clientes en el país. Con una superficie total de 71.000 m², la instalación está ubicada estratégicamente en el nodo de acceso a Ruta 1, en la intersección de Camino Cibils y Camino Burghi, fortaleciendo la conectividad con el Puerto de Montevideo y la región.

La inauguración contó con la presencia del Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; la Ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, junto con Antonio Dominguez, Presidente para América Latina y el Caribe de Maersk; Ricardo Rocha, Presidente para la Costa Este de Sudamérica de Maersk, además de gremios y asociaciones, clientes, y ejecutivos.

La nueva infraestructura integra, en una misma ubicación, servicios para contenedores, manejo y almacenamiento de carga y soluciones logísticas, facilitando la movilización de cargas entre las operaciones terrestres y el Puerto de Montevideo. Esta integración permite simplificar las operaciones, reducir puntos de intercambio y ofrecer mayor visibilidad a los clientes, al tiempo que fortalece la capacidad logística de Uruguay y su conexión con los mercados internacionales.

“Esta inversión reafirma nuestro compromiso de largo plazo con Uruguay. Con el nuevo centro en Montevideo ampliamos la infraestructura y las soluciones logísticas disponibles para acompañar las operaciones de importación y exportación, fortaleciendo, al mismo tiempo, la conexión con el Puerto de Montevideo y los mercados internacionales. Es una inversión concreta para facilitar el comercio y apoyar el crecimiento de las cadenas logísticas que conectan a Uruguay con el mundo”., señaló Antonio Dominguez, Presidente para América Latina y el Caribe de Maersk

Detalles del centro logístico

El nuevo centro cuenta con capacidad de almacenamiento para 7.000 TEUs, más de 1.000 posiciones para pallets, 140 conexiones para contenedores refrigerados y 3.200 m² de área techada para el manejo y almacenamiento de carga. La infraestructura dispone además de seis accesos de entrada y seis de salida y reúne en una misma ubicación una amplia gama de servicios para responder a las necesidades de los clientes. Entre ellos se incluyen el retiro, devolución e inspección de contenedores, almacenamiento de unidades vacías, mantenimiento y reparación de equipos, así como disponibilidad de equipos y soluciones dedicadas.

En las operaciones de carga, la instalación incorpora preparación de contenedores, llenado y vaciado, almacenamiento e inspección de carga, almacenamiento de contenedores llenos, suministro eléctrico para contenedores refrigerados, servicios de valor agregado y gestión logística integrada.

“La integración de servicios de contenedores, manejo y almacenamiento de carga y soluciones logísticas en una misma instalación nos permite simplificar las operaciones de nuestros clientes que deseen adquirir soluciones logísticas y ofrecerles mayor flexibilidad y visibilidad. Esta nueva capacidad fortalece la conexión entre las operaciones terrestres y el Puerto de Montevideo, apoyando de manera más eficiente los flujos que pasan por Uruguay”, manifestó Ricardo Rocha, Presidente para la Costa Este de Sudamérica de Maersk

El proyecto ha sido diseñado para alcanzar la certificación LEED Gold, incorporando, desde su diseño y construcción, soluciones orientadas a la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Entre las principales iniciativas se encuentran la instalación de paneles solares para la generación de electricidad renovable, sistemas automatizados de control de temperatura y climatización, y mecanismos de control de humedad, con el objetivo de optimizar el consumo energético y las condiciones ambientales de los espacios.

Su diseño combina infraestructura moderna y capacidad escalable para operaciones bajo régimen aduanero y nacionales, ampliando las capacidades logísticas de Uruguay y facilitando la conexión de los clientes con el Puerto de Montevideo y los mercados internacionales.

Principales características del centro