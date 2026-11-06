Maersk reportó ingresos por US$18.100 millones durante el tercer trimestre de 2026, cifra que representa un crecimiento interanual de 27%, en un escenario marcado por la resiliencia del comercio internacional, el aumento de las tarifas de flete y las restricciones de capacidad derivadas de la congestión portuaria. Los resultados llevaron a la compañía a elevar sus proyecciones financieras para el conjunto del año.
Durante el período, el EBITDA del grupo aumentó desde US$2.700 millones hasta US$4.700 millones, mientras que el resultado operacional, EBIT, pasó de US$1.300 millones a US$3.300 millones, con un margen EBIT de 18,1%. Ambos indicadores superaron los niveles registrados tanto en el mismo trimestre del año anterior como en el segundo trimestre de 2026.
Vincent Clerc, CEO de Maersk, señaló que “tuvimos un trimestre sólido en todas nuestras áreas de negocio. A pesar de la continua incertidumbre geopolítica y las disrupciones, el comercio global se ha mantenido notablemente resiliente”.
El ejecutivo destacó que la demanda estuvo impulsada tanto por el consumo como por las inversiones en electrificación, energía e infraestructura de inteligencia artificial, que están generando mayores flujos de carga industrial a escala mundial.
El negocio de Transporte Marítimo registró un EBIT de US$2.600 millones, frente a los US$567 millones del mismo período del año anterior. Este desempeño estuvo respaldado por mayores tarifas de flete, volúmenes transportados elevados y una utilización de la flota de 96%.
Según Maersk, la demanda global de contenedores creció entre 2% y 4% interanual durante el trimestre. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas en Asia, particularmente la intensa temporada de tifones, provocaron congestión portuaria y restricciones de capacidad.
En su punto máximo, el tiempo promedio global de espera en los puertos alcanzó las 16,6 horas, el nivel más alto desde enero de 2023. En este contexto, las tarifas spot promedio medidas por el Índice de Contenedores de Shanghái (SCFI) aumentaron 46% respecto del trimestre anterior.
Clerc sostuvo que “hemos estado bien posicionados para captar esta demanda, con nuestra flota de buques a plena capacidad y una demanda que supera el espacio disponible en ciertas rutas”.
No obstante, la compañía indicó que el cierre del Estrecho de Ormuz y la congestión de la red incrementaron los costos de combustible, operación y manipulación de contenedores, además de afectar la confiabilidad de los itinerarios.
En Logística y Servicios, los ingresos aumentaron 13% interanual, respaldados por el crecimiento de los volúmenes, las tarifas y las soluciones de transporte terrestre en Medio Oriente. Esta última actividad fue la principal contribuyente al crecimiento, mientras que Forwarding registró avances en transporte aéreo y logística de proyectos.
La rentabilidad también mejoró, con un margen EBIT que pasó de 5,5% a 5,8%, favorecido por la gestión de costos y el desempeño operacional.
Por su parte, Terminales alcanzó ingresos récord, con un crecimiento de 2,6% en los volúmenes movilizados. África registró un incremento de 14% y Europa de 6,7%, mientras que la utilización de las instalaciones se situó en 85%, frente al 90% del período comparable.
Excluyendo el efecto de la reversión de un deterioro relacionado con la extensión de una concesión reconocida en 2025, el margen EBIT ajustado aumentó desde 32% hasta 32,5%.
Inversiones y perspectivas para 2026
En materia de inversiones, APM Terminals inició a finales de agosto la construcción del nuevo terminal de Laldia, en Chattogram, Bangladesh, que incorporará 900.000 TEUs de capacidad anual. Asimismo, en septiembre comenzó operaciones APM Terminals Suape, en Pernambuco, Brasil, instalación que añadirá inicialmente hasta 400.000 TEUs anuales y elevará en 55% la capacidad del complejo portuario.
Paralelamente, Maersk ordenó 26 portacontenedores de combustible dual, de 18.600 TEUs de capacidad cada uno, cuyas entregas están previstas para 2029 y 2030.
Tras los resultados del trimestre, la compañía elevó su previsión de EBITDA subyacente para 2026 desde un rango de US$10.500 millones a US$12.500 millones hasta US$14.000 millones a US$14.500 millones. Asimismo, aumentó su proyección de EBIT subyacente desde US$4.500 millones a US$6.500 millones hasta US$8.000 millones a US$8.500 millones.
Estas estimaciones consideran un crecimiento cercano al 4% en los volúmenes del mercado global de contenedores durante 2026. La compañía también mantiene en ejecución su programa de recompra de acciones por US$1.000 millones.
Por MundoMaritimo
Maersk revisa al alza sus proyecciones financieras para 2026 tras sólido segundo trimestre
Maersk eleva sus proyecciones financieras para 2026 ante fuerte demanda del mercado de contenedores
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