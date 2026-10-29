Maersk ratificó su interés en participar en una futura licitación para la operación permanente del Puerto de Balboa, en Panamá, actualmente administrado de manera temporal por su filial APM Terminals Panamá. La compañía también manifestó su disposición a evaluar nuevos desarrollos portuarios en ambas entradas del Canal de Panamá, reportó La Estrella de Panamá.
El anuncio se produce en el contexto de la reorganización de las operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato ley que otorgaba a Panama Ports Company (PPC) la concesión de ambos terminales.
Desde febrero de 2026, APM Terminals Panamá opera Balboa mediante un contrato transitorio de hasta 18 meses, aprobado por el Consejo de Gabinete. Por su parte, Terminal Investment Limited (TiL), vinculada a MSC, administra Cristóbal bajo un esquema similar.
Antonio Domínguez, presidente de Maersk para América Latina y el Caribe, indicó que la compañía está a la espera de que el Gobierno defina el calendario de la futura licitación: “Creo que el Gobierno panameño tiene que definir realmente cuándo [va a realizar la licitación para la concesión]. Maersk ha creído en Panamá toda la vida. Por supuesto que APM Terminals ve al país como un centro neurálgico para nuestras operaciones y, cuando se abra la oportunidad, estaremos presentes”, afirmó.
Interés en Corozal e Isla Telfers
Además de Balboa, Maersk contempla oportunidades de participación en los proyectos portuarios de Corozal, en el sector Pacífico, e Isla Telfers, en el Atlántico.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) prevé adjudicar hacia fines de 2027 las concesiones para desarrollar ambas terminales, que consideran una inversión conjunta preliminar de aproximadamente US$2.600 millones.
Operación del Canal
En relación con el Canal de Panamá, el ejecutivo manifestó preocupación por los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la disponibilidad hídrica, aunque expresó confianza en las medidas preventivas de la administración de la vía.
También valoró la extensión del programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) hacia las esclusas Panamax, destinada a ofrecer mayor previsibilidad en la programación de tránsitos entre enero y abril de 2027.
Por MundoMaritimo
APM Terminals expresa interés por participar en licitación del puerto de Balboa de Panamá
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