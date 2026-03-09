Las principales líneas navieras están ajustando sus rutas de servicios entre Asia y Europa para reducir su exposición al EU Emissions Trading System (ETS), el mecanismo de comercio de emisiones de la Unión Europea (UE) que ya se encuentra plenamente implementado para el transporte marítimo.
De acuerdo con Sea-Intelligence, las redes anunciadas para 2026 en la ruta Asia-Europa lograrán una reducción adicional del 11% en la distancia de navegación sujeta a recargos EU ETS, en comparación con las redes operadas en 2025.
El sistema exige que las navieras entreguen permisos de carbono por el 100% de las emisiones en itinerarios entre puertos de la Unión Europea y el 50% de las emisiones en rutas entre un puerto de la UE y uno fuera del bloque. Para evitar estrategias de evasión mediante recaladas de transbordo cercanas, Bruselas ha designado ciertos hubs regionales como “último puerto de recaladas no elegible”, entre ellos Tangier y Port Said.
Esto implica que, por ejemplo, un itinerario Singapur–Tangier–Róterdam sigue tributando por el 50% de las emisiones de todo el trayecto, aun cuando exista una recalada intermedia.
Sin embargo, el análisis revela que las líneas navieras están encontrando formas de mitigar su exposición fiscal. Así, por ejemplo, están utilizando otros puertos fuera de la UE, geográficamente cercanos al bloque, que permiten reiniciar el cálculo de distancia del EU ETS, lo que reduce la distancia reportable de navegación.
“Al mapear el itinerario de puertos de cada servicio entre Asia y Europa, podemos observar que las nuevos servicios anunciados reducen la distancia agregada sujeta al EU ETS en otro 11% respecto de las redes de 2025”, indica el informe.
El estudio también muestra diferencias relevantes entre las grandes alianzas navieras. Aunque MSC presenta la mayor reducción absoluta en distancia ETS respecto de una ruta base Singapur–Algecira, la línea naviera y Premier Alliance prácticamente no modificaron su distancia sujeta al sistema durante el último año.
En contraste, Gemini Cooperation y Ocean Alliance concentran casi toda la reducción adicional observada. Sus nuevas redes de servicios logran una disminución cercana al 20% en la distancia reportable bajo el EU ETS respecto de sus servicios de 2025, lo que les permite acortar la brecha de costos competitivos frente a MSC.
Desde la perspectiva de las líneas navieras, los ajustes responden principalmente a criterios operativos. “Naturalmente Argumentarán que el diseño de conectividad entre puertos está impulsado sobre todo por la demanda de los clientes y la eficiencia operacional”, señala Sea-Intelligence.
No obstante, la consultora subraya que resulta llamativo que estas modificaciones coincidan con la posibilidad de reducir significativamente las emisiones reportables, lo que a su vez protege a los operadores de una mayor exposición a los costos del EU ETS.
Por MundoMaritimo
