Las líneas navieras prevén cancelar 46 itinerarios en las principales rutas Este-Oeste entre las semanas 46 (9 al 15 de noviembre) y 50 (8 al 14 de diciembre) de 2026, de un total de 717 zarpes programados. La cifra representa una tasa de cancelación del 6%, según el análisis semanal de Drewry publicado el 6 de noviembre.

El informe señala que, pese a estas cancelaciones de itinerarios (blank sailings), se espera que el 94% de los zarpes previstos se efectúe conforme a la programación, en un escenario caracterizado por una demanda más moderada, ajustes en el despliegue de capacidad y persistentes problemas de congestión portuaria.

Asia-Europa concentra la mitad de las cancelaciones

De acuerdo con Drewry, los servicios entre Asia y el norte de Europa y el Mediterráneo concentrarán el 50% de los blank sailings previstos para el período analizado, constituyéndose en la principal ruta afectada por las cancelaciones.

En segundo lugar, se sitúan los servicios de la ruta Transpacífico en dirección este, que representan el 35% de las cancelaciones proyectadas, mientras que las rutas del Transatlántico concentran el 15% restante.

El análisis también identifica diferencias entre las principales alianzas navieras. En particular, Gemini Cooperation registra la menor tasa proyectada de blank sailings con apenas un 1%, frente al promedio del 6% estimado para el conjunto de las principales rutas Este-Oeste.

Drewry destaca que, pese a los ajustes de capacidad, “se espera que el 94% de los zarpes programados se lleve a cabo”, lo que refleja la proporción de servicios que las líneas navieras mantienen previstos para las próximas semanas.

Tarifas registran una disminución semanal

Las cancelaciones se producen en un contexto de moderada presión a la baja sobre los fletes marítimos. Según el informe, el World Container Index (WCI) de Drewry disminuyó un 1% semanal al 5 de noviembre de 2026, situándose en US$4.389/FEU.

La consultora señala que las tarifas registraron descensos en todas las principales rutas Este-Oeste, mientras las líneas navieras continúan ajustando sus itinerarios y el despliegue de capacidad para responder a las condiciones del mercado.

En paralelo, Drewry advierte que “el retorno al Canal de Suez está cobrando impulso”, en referencia a la evolución de los itinerarios marítimos, uno de los factores que actualmente inciden en la configuración de los servicios.

El análisis sitúa estos movimientos en un escenario en el que confluyen una demanda más débil, cambios en los patrones comerciales y una congestión portuaria persistente.

Implicancias para los propietarios de carga

Respecto de las condiciones para los usuarios del transporte marítimo, Drewry sostiene que “el entorno de tarifas más bajas podría ofrecer algunas oportunidades de contratos [a largo plazo]” para los propietarios de carga.

Sin embargo, la consultora también subraya la importancia de mantener estrategias de reserva flexibles y un seguimiento de los itinerarios, considerando los cambios en las rutas de los servicios, el despliegue de capacidad y las dificultades asociadas a la congestión portuaria.

Por MundoMaritimo