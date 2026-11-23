Las líneas navieras prevén aplicar 42 cancelaciones de itinerarios (blank sailings) en las principales rutas marítimas Este-Oeste entre la semana 48 (23 al 29 de noviembre) y la semana 52 (21 al 27 de diciembre) de 2026, de un total de 724 zarpes programados, lo que representa una tasa de cancelación del 6%, según el análisis semanal de Drewry publicado el 20 de noviembre.
La ruta Transpacífico en dirección este concentra el 48% de las cancelaciones previstas para el período, seguida por los servicios entre Asia y el norte de Europa/Mediterráneo, con un 33%, y la ruta Transatlántica, con un 19%.
Pese a la aplicación de estas medidas de gestión de capacidad, Drewry destacó que “se espera que el 94% de los zarpes programados se concreten”. En tanto, Gemini Cooperation y MSC presentan las menores tasas proyectadas de cancelación de itinerarios entre las principales agrupaciones de líneas navieras, ambas con un 3%.
Retorno al Canal de Suez
La aplicación de blank sailings se desarrolla en un contexto marcado por el retorno progresivo de los servicios de las líneas navieras al Mar Rojo y el Canal de Suez, transición liderada por Gemini Cooperation.
Sin embargo, Drewry advirtió que “la congestión portuaria persistente, los cambios en el despliegue de buques y los cuellos de botella en tierra continúan limitando la recuperación de las redes de servicios”.
A estos factores se suma el deterioro de la confiabilidad de los itinerarios. De acuerdo con la consultora, el cumplimiento de los programas de navegación en las rutas Este-Oeste a nivel mundial descendió del 40% en septiembre al 34% en octubre de 2026, equivalente a una disminución de seis puntos porcentuales.
Comportamiento dispar de las tarifas
En materia de tarifas spot, el World Container Index (WCI) de Drewry registró el 19 de noviembre una disminución semanal del 3%, situándose en US$4.176 por contenedor de 40 pies (FEU). No obstante, el indicador se mantuvo un 126% por encima del nivel registrado en igual período del año anterior.
Mientras las tarifas en la ruta Transpacífico continuaron descendiendo, los servicios entre Asia y Europa/Mediterráneo y en la ruta Transatlántica registraron incrementos moderados.
Desafíos para los propietarios de carga
Drewry puntualizó que, para los propietarios de carga, “un menor número de cancelaciones no se traduce necesariamente en operaciones más fluidas”.
Según la consultora, los cambios en el despliegue de buques a través del Canal de Suez, la evolución dispar de las tarifas de flete y las persistentes alteraciones de los itinerarios hacen cada vez más importantes la flexibilidad en la selección de rutas, las reservas anticipadas y el seguimiento estrecho de la capacidad desplegada por las líneas navieras.
Finalmente, Drewry adelantó que en su próxima edición de Container Capacity Insight continuará analizando cómo el retorno al Canal de Suez está modificando el despliegue de capacidad, las perspectivas de las tarifas de flete hacia finales de año y el impacto de las estrategias de cancelación de itinerarios y de la congestión portuaria en la confiabilidad de los servicios de cara a 2027.
Por MundoMaritimo
Líneas navieras comienzan a cancelar itinerarios ante la incertidumbre del comercio global
Líneas navieras prevén 46 cancelaciones de itinerarios entre el 13 de julio y el 16 de agosto
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
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