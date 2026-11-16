Las principales líneas navieras registraron sólidos resultados durante el tercer trimestre de 2026, impulsando revisiones al alza de sus proyecciones financieras anuales. Sin embargo, las tarifas spot muestran señales de debilitamiento, llevando nuevamente a los operadores a recurrir a las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) para administrar la capacidad disponible, en un intento por frenar las caídas en distintas rutas.
El analista de la industria marítima Lars Jensen destacó que las sucesivas revisiones de resultados evidencian que las propias líneas navieras subestimaron la fortaleza del mercado. Según explicó, los importantes ajustes al alza constituyen “una clara indicación de que ninguna de las compañías había anticipado el aumento que hemos observado en los niveles de tarifas durante 2026”.
Entre los principales operadores, Maersk elevó su previsión de resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) anual a un rango de US$14.000 millones a US$14.500 millones, frente a los US$10.000 millones a US$12.500 millones estimados anteriormente. Su división Ocean alcanzó un margen EBITDA de 29,4% y un margen EBIT de 20,6% durante el tercer trimestre.
Por su parte, Hapag-Lloyd revisó por tercera vez en el año sus expectativas, situando su proyección de EBITDA entre US$4.600 millones y US$5.000 millones, considerablemente por encima del rango de US$1.100 millones a US$3.100 millones previsto en marzo. Su negocio naviero registró márgenes EBITDA y EBIT (resultado antes de intereses e impuestos) de 24,8% y 15,6%, respectivamente.
CMA CGM destacó con un margen EBITDA de 32,4% en transporte marítimo, superando a Maersk, Hapag-Lloyd y Ocean Network Express (ONE), esta última con 31,7%. En tanto, Cosco alcanzó un margen EBIT de 28,8% en su división de contenedores, incluyendo OOCL.
ONE también mejoró sus perspectivas, elevando su proyección anual de EBITDA desde US$3.600 millones hasta US$4.700 millones.
Diferencias en el crecimiento de volúmenes
Pese a los resultados financieros, Jensen identificó diferencias importantes en el comportamiento de los volúmenes transportados. Durante el tercer trimestre, CMA CGM registró un crecimiento interanual de 5,5%, mientras ONE y Cosco avanzaron 4,5%. En contraste, Maersk retrocedió 0,8% y Hapag-Lloyd disminuyó 0,5%.
Según los datos de Container Trades Statistics (CTS) citados por el analista, la demanda global de transporte marítimo contenerizado creció 5,4%. Dado que varias de las principales navieras registraron incrementos inferiores a ese nivel, Jensen planteó que otras compañías debieron ganar participación de mercado. Entre las posibles beneficiarias mencionó a MSC, aunque precisó que la naviera no publica cifras que permitan comprobarlo.
Respecto de Maersk y Hapag-Lloyd, el especialista planteó que las restricciones de capacidad en la Gemini Cooperation podrían explicar parcialmente las disminuciones de volúmenes de ambos operadores.
Tarifas spot pierden impulso
La fortaleza de los resultados financieros contrasta con la evolución reciente de los fletes. Según Drewry, el World Container Index (WCI) disminuyó 2% durante la semana del 12 de noviembre, hasta US$4.305 por unidad equivalente a un contenedor de 40 pies (FEU).
En las principales rutas, Shanghái–Nueva York retrocedió 3%, hasta US$9.020/FEU, mientras Shanghái–Los Ángeles cayó 2%, hasta US$7.416/FEU. En Asia–Europa, Shanghái–Róterdam disminuyó 3%, hasta US$3.504/FEU, mientras Shanghái–Génova permaneció estable en US$4.168/FEU.
Peter Sand, analista jefe de Xeneta, advirtió que la demanda comienza a moderarse durante las últimas semanas del año. Para evitar caídas más pronunciadas de las tarifas, sostuvo que las navieras deberán vigilar estrechamente la capacidad desplegada, lo que probablemente implique continuar “cancelando itinerarios”.
Blank sailings: ajustes ante una demanda moderada
De acuerdo con Drewry, entre el 16 de noviembre y el 20 de diciembre de 2026 se prevén 52 cancelaciones de itinerarios (blank sailings) sobre un total de 716 zarpes programados, equivalentes al 7%.
Asia–Norte de Europa/Mediterráneo concentra el 50% de las cancelaciones, seguido de la ruta Transpacífico hacia el este, con 31%, y Transatlántico, con 19%.
Pese a estos ajustes, se espera que “el 93% de los zarpes programados opere normalmente”. Anivel de alianzas Gemini Cooperation presenta la menor tasa proyectada de cancelaciones entre los principales grupos navieros, con apenas 1%.
Por MundoMarítimo
Maersk eleva sus proyecciones financieras para 2026 ante fuerte demanda del mercado de contenedores
Shanghái disminuye sus exportaciones contenerizadas y hace ceder terreno a las tarifas spot
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
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