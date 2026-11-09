Liebherr mantiene una consolidada presencia en el mercado portuario y de construcción en la Costa Este de Sudamérica, donde ofrece una amplia gama de grúas marítimas, fluviales y de construcción, complementada con servicios de asistencia técnica y postventa. Así lo señalaron Eduardo Hurst, gerente divisional para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, de las divisiones de Grúas Marítimas y Maquinaria de Construcción del Grupo Liebherr, y Tomás Bedetta, gerente de Ventas del mismo segmento, quienes conversaron con MundoMarítimo durante TOC Américas 2026, realizado en Cartagena de Indias, Colombia.

Hurst destacó la participación de la compañía en los mercados de Argentina, Uruguay y Paraguay, donde dispone de equipos destinados a operaciones de contenedores, graneles y carga de proyecto. Según indicó, aproximadamente entre el 50% y el 60% de las grúas portuarias en los mercados bajo su responsabilidad corresponden a Liebherr, mientras que en determinadas operaciones fluviales esa participación alcanzaría el 90%.

La diversidad de requerimientos constituye una característica de este mercado: “Tiene el abanico completo de los productos portuarios de Liebherr”, explicó Hurst, quien mencionó las grúas Ship to Shore (STS) para grandes terminales de contenedores, las grúas móviles LHM para instalaciones multipropósito y los modelos fijos FCC, especialmente utilizados en operaciones fluviales.

Estos últimos tienen particular presencia en Paraguay y el norte argentino, donde permiten atender barcazas que transportan graneles, contenedores y otros tipos de carga. En Bolivia, la compañía también identifica oportunidades vinculadas con proyectos de construcción y operaciones logísticas en vías navegables interiores.

Respecto del mercado argentino, Bedetta destacó la actividad asociada a nuevos proyectos portuarios e industriales. “La nueva concesión de la hidrovía trajo previsibilidad y esa previsibilidad se trasladó a nuevos proyectos”, afirmó, precisando que diversas iniciativas permanecen en evaluación o a la espera de autorizaciones. Entre las oportunidades mencionó instalaciones ubicadas entre Buenos Aires y Timbúes, al norte de Rosario, además de desarrollos en la costa atlántica relacionados con el abastecimiento de recursos para el desarrollo del yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta.

En este último ámbito, Liebherr participa en el análisis de soluciones para el movimiento de arena destinada a fracturación hidráulica, junto con operaciones de contenedores, cargas de proyecto y componentes para infraestructura energética. La compañía también dispone de grúas sobre orugas de la serie LR, utilizadas en izajes pesados, montaje y mantenimiento de instalaciones industriales aptas para este tipo de labores.

En minería, Hurst explicó que la oferta comprende tanto equipos para actividades productivas como soluciones portuarias destinadas a facilitar la exportación de minerales. Bedetta precisó que los requerimientos varían según las características de cada operación: “Cada mineral o cada material o cada suministro necesita su grúa particular”.

Sostenibilidad y soporte técnico

En materia de sostenibilidad, Hurst recordó que Liebherr dispone de grúas eléctricas desde hace más de tres décadas, citando instalaciones como Exolgan, en Argentina, y TPS, en Valparaíso.

Actualmente, su oferta incorpora motores diésel compatibles con aceite vegetal hidrotratado (HVO), alternativas con baterías para equipos de construcción y versiones eléctricas de las grúas móviles LHM, que pueden conectarse directamente a la red mediante sistemas de alta o baja tensión. De acuerdo con Hurst, estas configuraciones permiten ofrecer distintas alternativas energéticas según las necesidades operacionales de cada instalación.

Por otra parte, la asistencia técnica constituye otro componente de la presencia regional de Liebherr. La compañía cuenta con personal propio en Argentina para labores comerciales, mantenimiento y postventa, respaldado por sus fábricas internacionales. Bedetta destacó que su enfoque se basa en comprender las particularidades de cada operación y ofrecer soluciones adaptadas a sus requerimientos. “Nosotros estamos desde el comienzo hasta el final”, afirmó, destacando el acompañamiento técnico durante las distintas etapas de los proyectos.

Por MundoMaritimo