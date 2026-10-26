El libro de órdenes global de construcción de buques se mantiene por encima del récord registrado en 2008, impulsado principalmente por los contratos de portacontenedores y la actividad de los astilleros chinos. Niels Rasmussen, analista jefe de Transporte Marítimo de BIMCO, apuntó que: “al 1 de septiembre, el orderbook alcanzó un estimado de 203,2 millones de toneladas brutas compensadas (CGT), un aumento del 13% frente a los 180 millones de CGT registrados un año antes”.
El volumen actual se sitúa ligeramente por debajo del máximo histórico de 210,4 millones de CGT alcanzado en mayo de 2026. Durante los últimos doce meses, los astilleros chinos captaron el 74% de los nuevos contratos medidos en CGT, elevando su participación en el libro de órdenes global al 64%. Corea del Sur concentra el 19% y Japón el 6%.
Portacontenedores a la cabeza
“Los portacontenedores representan el 30% de las CGT del libro de órdenes y el 68% del incremento registrado durante el último año”, explicó Rasmussen. La participación de China se extiende a los seis principales segmentos de buques de transporte de carga: portacontenedores, tanqueros, gaseros, graneleros, otras naves de carga seca y Ro-Ro.
Según BIMCO, los astilleros chinos concentran más del 72% del libro de órdenes en cada uno de estos segmentos, que en conjunto representan el 88% del total mundial. Su mayor participación corresponde a los portacontenedores, donde alcanzan el 81%.
Capacidad de construcción y entregas previstas
El crecimiento de las órdenes también plantea exigencias sobre la capacidad de producción de los astilleros. Si se utiliza como referencia el mayor volumen anual de construcción alcanzado por cada astillero entre 2021 y 2025, BIMCO estima que las órdenes actuales equivalen a 4,2 años de capacidad en China, frente a 1,9 años en Corea del Sur y 1,7 años en Japón.
Las entregas conjuntas de los tres países alcanzaron 40,1 millones de CGT en 2025, mientras que los calendarios actuales contemplan 55,9 millones para 2027 y 60 millones para 2028.
Considerando como capacidad de referencia el mayor volumen anual entregado o programado entre 2021 y 2030, la cobertura disminuiría a 2,1 años para China y a 1,6 años tanto para Corea del Sur como para Japón.
China de cara al 2028
“China fortaleció aún más su posición como principal nación constructora de buques del mundo, pero sus astilleros deben elevar su producción anual a nuevos máximos históricos para cumplir con las entregas. Los astilleros chinos tienen programado entregar un récord de 44 millones de CGT en 2028, casi el doble de los 22,7 millones de CGT entregados en 2025. La ampliación de capacidad necesaria para lograrlo podría aumentar el riesgo de subutilización si las órdenes de construcción disminuyen en el futuro”, advirtió Rasmussen.
Por MundoMaritimo
China, Corea y Japón concentran el 98,5% del libro de órdenes de construcción global de portacontenedores
MSC supera los 6 millones de TEUS de capacidad y concentra el 20% de la flota portacontenedores global
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