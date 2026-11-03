El reporting operativo de Lamaignere se adapta a las necesidades específicas de cada cliente y sector, por lo que no existe un modelo único. Este servicio puede incluir desde el seguimiento de expediciones, tiempos de tránsito, incidencias y niveles de servicio, hasta indicadores más avanzados relacionados con costos, eficiencia operativa o cumplimiento de requisitos específicos de cada cadena de suministro.
Desde la dirección de Lamaignere explicaron que "el objetivo final es transformar datos operativos en información útil para la toma de decisiones. No se trata únicamente de conocer dónde está la carga, sino de disponer en tiempo real de indicadores que permitan anticiparse a problemas, optimizar recursos y dedicar menos tiempo a tareas de control administrativo, permitiendo al cliente centrarse en su actividad principal".
Mayor demanda de trazabilidad y visibilidad
La demanda por soluciones de trazabilidad y visibilidad en tiempo real ha crecido de forma exponencial durante los últimos años. Según la compañía, esta evolución responde, en gran medida, a la experiencia del usuario en el entorno B2C, donde los consumidores están acostumbrados a recibir información constante sobre el estado de sus pedidos, una necesidad que también se ha trasladado al ámbito B2B.
Desde la dirección de Lamaignere señalaron que "hoy las empresas no solo quieren saber cuándo arribará una carga, sino disponer de información actualizada sobre cualquier hito de la operación, poder prever retrasos y reaccionar con rapidez ante posibles incidencias. La trazabilidad ya no se percibe como un valor añadido, sino como un requisito esencial para una gestión logística eficiente".
Control operativo y optimización de procesos
La combinación del tracking de las operaciones con reportes personalizados de desempeño proporciona una visión integral de la cadena logística. Mientras el tracking ofrece visibilidad en tiempo real sobre cada operación, los reportes permiten analizar tendencias, evaluar el rendimiento e identificar oportunidades de mejora. Esto se traduce en mayor control operativo, reducción de incidencias, mejor planificación de recursos y una capacidad de reacción más rápida ante desviaciones.
En este sentido, desde la compañía explicaron que "estas soluciones permiten detectar incidencias de forma temprana, incluso antes de que tengan un impacto significativo en la operativa del cliente. La disponibilidad de información en tiempo real facilita la adopción de medidas correctivas inmediatas y reduce el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro". Asimismo, indicaron que el análisis histórico de los datos permite detectar patrones recurrentes, identificar cuellos de botella y optimizar procesos.
Aplicaciones en sectores específicos
Los sectores que obtienen mayor valor de estas soluciones personalizadas son especialmente aquellos donde la carga tiene un alto valor económico o requiere condiciones de transporte especialmente controladas. Entre ellos se encuentran la alimentación, la industria farmacéutica y determinados segmentos industriales, cuyas operaciones requieren monitorizar parámetros críticos durante todo el tránsito.
Desde Lamaignere precisaron que industrias como estas "necesitan monitorizar parámetros críticos durante todo el tránsito, como la temperatura, la humedad o los tiempos de exposición. Cualquier desviación puede afectar a la calidad o integridad del producto", destacando así la importancia de contar con información adaptada a los requisitos de cada cadena de suministro.
Digitalización y futuras innovaciones
En cuanto a sus próximas innovaciones, Lamaignere prevé seguir avanzando en la digitalización de los procesos logísticos, mediante la incorporación de herramientas que aporten mayor visibilidad, automatización y capacidad predictiva. Esta apuesta busca ampliar sus servicios de valor añadido y aprovechar de mejor manera la información disponible en las operaciones.
Desde la dirección de Lamaignere concluyeron que "el futuro de la logística pasa por aprovechar cada vez mejor los datos disponibles para anticipar escenarios, automatizar tareas de bajo valor añadido y ofrecer a nuestros clientes información más precisa y accionable".
Por MundoMaritimo
Lamaignere impulsa la visibilidad logística con servicio de reporting personalizado
Lamaignere marcó presencia como proveedor de servicios globales de transporte y logística en FIDAE 2024
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
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