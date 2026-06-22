La industria de pulpa, papel y cartón para embalaje atraviesa un período de ajuste estructural marcado por la sobrecapacidad, la volatilidad de los costos de insumos y una demanda más débil, factores que están obligando a las compañías a revisar sus modelos operativos y sus cadenas de suministro.
De acuerdo con un análisis de McKinsey & Company, las compañías del sector ya no pueden depender exclusivamente del crecimiento de volúmenes para compensar ineficiencias, por lo que están avanzando hacia estrategias integradas de optimización que incluyen operaciones, abastecimiento, energía, datos y logística.
“El sector de pulpa, papel y cartón para embalajes está atravesando un reinicio estructural”, señala el reporte, explicando que las compañías enfrentan “sobrecapacidad persistente entre diferentes categorías y una elevada volatilidad en los costos de insumos, particularmente fibra y energía”.
Costos logísticos
Dentro de esta estructura, la logística representa entre un 10% y un 15% de los costos operacionales, según McKinsey. El informe destaca que tanto las materias primas como los productos terminados del sector son intensivos en transporte debido a su peso y volumen, aumentando la exposición de las operaciones no integradas o geográficamente dispersas.
El escenario actual se explica por una combinación de factores que han modificado la dinámica del mercado. Entre ellos, McKinsey menciona interrupciones en el suministro de materias primas, mayores costos energéticos, expansión de capacidad productiva y una normalización de la demanda después del crecimiento excepcional asociado al e-commerce durante la pandemia.
La consultora plantea que los programas tradicionales de reducción de costos ya no son suficientes para enfrentar estas presiones. En su lugar, las compañías están adoptando un modelo denominado site sprints: intervenciones rápidas y transversales orientadas a optimizar el costo total de una planta, coordinando áreas como producción, compras, energía y análisis de datos.
“Las organizaciones necesitan optimizar a nivel de sistema”, afirma McKinsey, destacando que los actores más avanzados están “dejando atrás programas de costos aislados para adoptar enfoques integrados que abordan el sistema completo de producción”.
El reporte describe el caso de una compañía global de pulpa, cartón y papel que implementó este modelo mediante más de 1.000 iniciativas de mejora. Entre los resultados obtenidos se registraron reducciones de costos por planta de entre 8% y cerca de 20%, con un impacto total de “varios cientos de millones de dólares”.
Rol de la IA
La inteligencia artificial (IA) aparece como uno de los elementos centrales de esta transformación. Según McKinsey, aplicaciones de IA tradicional e inteligencia artificial generativa están permitiendo optimizar procesos asociados a producción, abastecimiento, planificación y uso de recursos.
“Al aprovechar la IA para comprender y optimizar las interdependencias y compensaciones en todo el sistema, las empresas pueden reducir costos mientras llegan a un mejor producto”, indica el informe.
Para la consultora, la próxima etapa competitiva del sector estará determinada por la capacidad de las compañías para coordinar múltiples variables operacionales, incluyendo costos logísticos, disponibilidad de insumos y eficiencia productiva. Aquellas organizaciones que logren ajustar su base de costos mediante capacidades digitales y modelos integrados podrán construir ventajas en un mercado con mayores restricciones.
Por MundoMaritimo
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