Chile no es el fin del mundo, sino la puerta de entrada y salida del Cono Sur hacia el Pacífico. Con esa idea, el presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y expresidente de la República, Eduardo Frei, abrió este martes 24 de noviembre el Foro Nacional de Competitividad Logística, organizado por Conecta Logística y el CPI en el Domo MET, en Santiago.

El exmandatario llamó a acelerar la inversión en infraestructura portuaria y ferroviaria. “Ahí tenemos una tarea y en eso está nuestra actividad: más infraestructura y más asociatividad. Si bien la conectividad e infraestructura son fundamentales para la cadena logística, es la innovación, la digitalización y la eficiencia de estos procesos lo que permitirá a Chile actuar con la celeridad necesaria para no quedar atrás frente a los competidores regionales”, comentó.

Durante la jornada destacó la firma de la adhesión al Acuerdo Nacional por la Competitividad Logística de Chile, que busca comprometer al Estado, empresas, academia y organismos internacionales en una agenda común para un sector que, según los organizadores, representa el 4,1% del PIB.

Inversión portuaria y desafíos de competitividad

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, destacó los avances del Puerto Exterior de San Antonio —proyecto que aspira a convertirse en el mayor puerto de la costa oeste de Sudamérica—, cuya aprobación ambiental fue ratificada recientemente por el Comité de Ministros y cuyas obras habilitantes se encuentran en proceso de licitación.

Asimismo, destacó la extensión hasta 2041 de la concesión del frente de atraque Costanera-Espigón, operado por DP World San Antonio, asociada a inversiones por US$227 millones. “Eso también da certeza y garantía de continuidad de servicio. Es decir, concretar las infraestructuras, porque las extensiones de plazo no son solo operación, van asociadas a una inversión en infraestructura que es muy relevante”, remarcó.

De Grange también aludió a la actualización de la normativa portuaria y a la posible incorporación de escáneres para combatir el contrabando. Además, atribuyó la pérdida de competitividad logística del país a la desaceleración de las inversiones en infraestructura y al exceso de trámites para obtener permisos. “El año 2012 aparecíamos muy bien posicionados y hemos perdido esa competitividad por varias razones. Una de ellas es la desaceleración en infraestructura: los grandes proyectos que durante las décadas del 90 y del 2000 nos hicieron protagonistas en la región se empezaron a frenar”, reconoció el biministro.

Sobrecostos logísticos: “un arancel oculto”

Desde el sector privado, el vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfredo Echavarría, destacó la importancia de la logística para retomar el crecimiento económico de Chile y advirtió que los sobrecostos logísticos operan como “un arancel oculto” para exportadores e importadores. Asimismo, señaló que los accesos viales a los puertos de la zona central han demorado más de una década entre su licitación y puesta en servicio, generando cuellos de botella.

Entre sus propuestas figuran agilizar las concesiones, digitalizar los permisos sectoriales, reformar la ley de transporte y fortalecer la gobernanza logística mediante una instancia coordinadora con mayor autonomía. “Aquí hay una instancia que debiéramos ver cómo articularla con nuestra logística, con un poquito más de vuelo para que estemos más directamente coordinados con el Estado”, subrayó el vicepresidente de la CPC.

Lo que decide la carga

El panel “Corredores bioceánicos, la mirada de quienes deciden”, moderado por la representante del BID en Chile, Katharina Falkner-Olmedo, reunió a compañías propietarias de carga y transportistas de carga para abordar los factores que determinan la elección de las rutas logísticas.

Marcelo Pagani, gerente general de Pluscargo Chile, planteó que la carga no busca el puerto más cercano, sino el más eficiente en términos de oferta naviera, disponibilidad de equipos, conectividad terrestre y agilidad fronteriza. Destacó las ventajas competitivas de los puertos del norte del país y la necesidad de complementar las inversiones portuarias con mejores conexiones terrestres. “Esta eficiencia va a motivar obviamente a todos los exportadores de madera, alimentos, carne y agroindustrias, ya que los tiempos de tránsito son más competitivos desde la costa oeste versus la costa este”, señaló.

Por su parte, el gerente corporativo de Logística Internacional del Grupo Falabella, Mauricio Flores, explicó que los cierres del paso Los Libertadores llevaron a la compañía a trasladar casi toda su operación hacia modalidades marítimas, por lo que instó a impulsar inversiones que otorguen estabilidad a la conectividad bioceánica. “Alguien tiene que empoderarse de su proyecto. Aquí está probablemente el desafío: tratar de unir a toda esta masa de socios para poder impulsar y creer en una iniciativa que nos podría dar hoy por hoy la estabilidad para proyectarnos en un crecimiento bioceánico”, sostuvo.

En tanto, el gerente general de Cargo Master Logistics, Miguel Ángel Merino, destacó el potencial del proyecto piloto de transporte bimodal tren–camión entre los puertos del Biobío y Neuquén para descongestionar puertos y rutas, mientras que Chhai Kwo Chheng, de China Haiying do Chile, abogó por reducir la burocracia fronteriza y otorgar un trato diferenciado a la carga en tránsito internacional por el corredor Brasil–Bolivia–Arica.

Por MundoMaritimo