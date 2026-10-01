Kuehne+Nagel (K+N) anunció una colaboración estratégica de largo plazo con Amazon destinada a profundizar la relación comercial existente entre ambas compañías y apoyar nuevas oportunidades de negocio, con un foco relevante en los servicios logísticos asociados a la expansión de la infraestructura de Amazon Web Services (AWS).

El acuerdo tendrá un alcance amplio y permitirá a K+N prestar servicios para Amazon y sus empresas afiliadas. En particular, la compañía logística participará en diferentes etapas del ciclo de vida de la infraestructura de AWS, desde su construcción y el despliegue de equipos hasta las labores de mantenimiento, modernización y futuros proyectos de expansión.

La iniciativa busca acompañar la expansión mundial de la infraestructura de servicios en la nube de AWS. Según K+N, la profundización de su relación con Amazon permitirá fortalecer "la resiliencia, escalabilidad y eficiencia operacional de la cadena de suministro" necesaria para sostener ese crecimiento.

K+N trabaja con Amazon desde hace al menos dos años y ha movilizado importantes volúmenes de servidores y otros equipos mediante transporte aéreo para apoyar la construcción y operación de centros de datos. El nuevo marco de colaboración consolida esa relación y amplía las oportunidades para que el operador logístico participe en las necesidades de infraestructura de la compañía tecnológica.

Alcance global

Al referirse a los alcances del acuerdo, Stefan Paul, CEO de Kuehne+Nagel International, señaló: "Estamos entusiasmados de iniciar esta colaboración de largo plazo con Amazon, con un enfoque compartido en escala, innovación y valor para el cliente".

Paul agregó que "la red global de Kuehne+Nagel, sus capacidades digitales y su experiencia en la cadena de suministro están bien posicionadas para respaldar las cambiantes necesidades comerciales de Amazon", permitiendo acelerar futuras oportunidades de crecimiento.

El ejecutivo sostuvo además que la alianza está "sentando las bases para un nuevo nivel de compromiso con el servicio al cliente a escala global para Amazon".

El acuerdo adquiere especial relevancia para K+N debido al crecimiento de la infraestructura necesaria para soportar los servicios de computación en la nube. De esta manera, el operador logístico busca fortalecer su participación en una cadena de suministro especializada que comprende el traslado y despliegue de equipos tecnológicos y el soporte logístico durante las distintas etapas de desarrollo y operación de estas instalaciones.

Opción sobre acciones

La colaboración incorpora además una estructura financiera vinculada al desarrollo de la relación comercial. Amazon contará con una opción de compra sobre acciones existentes de Kuehne+Nagel, cuya ejecución estará asociada al cumplimiento de determinados hitos comerciales y a los servicios prestados durante un período de hasta siete años.

Según informó K+N, la operación podrá liquidarse en efectivo o, a elección de Amazon, mediante acciones. Para respaldar este mecanismo, el grupo logístico acordó que una institución financiera externa realice operaciones de cobertura sobre sus títulos.

Con la nueva colaboración, K+N profundiza su participación en la logística asociada a la infraestructura tecnológica de Amazon, mientras AWS continúa ampliando globalmente la infraestructura que sustenta sus servicios en la nube.

Por MundoMaritimo