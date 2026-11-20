La compañía islandesa de transporte marítimo y logística Eimskip ordenó una nueva grúa móvil portuaria Konecranes Gottwald ESP.8 para fortalecer sus operaciones en el puerto de Reyðarfjörður, Islandia. El pedido fue registrado durante el cuarto trimestre de 2026 y su entrega está prevista para el tercer trimestre de 2027.
Eimskip mantiene una relación comercial de 30 años con Konecranes y actualmente dispone de dos grúas móviles Gottwald ESP.8 de sexta generación, operativas desde 2024 en Sundahöfn, principal puerto de carga de Reykjavík. El nuevo equipo será el primero de este modelo destinado a Reyðarfjörður, donde se utilizará principalmente para la manipulación de contenedores, además de carga general y de proyecto.
Tecnología eléctrica y eficiencia operacional
En línea con los objetivos de eficiencia energética de Eimskip, la nueva grúa combinará una conexión a la red eléctrica local con un generador diésel integrado. Esta configuración permitirá operar mediante suministro eléctrico externo y mantener la flexibilidad de utilizar el generador cuando las condiciones operacionales lo requieran.
“La decisión de Eimskip de invertir en otra ESP.8 demuestra el valor de nuestra relación de largo plazo y el desempeño de los equipos que ya están en funcionamiento. Con su tecnología de accionamiento eléctrico y suministro energético flexible, la nueva grúa ayudará a Eimskip a cumplir sus requerimientos operacionales, reduciendo al mismo tiempo los costos energéticos y las emisiones”, afirmó Hans-Jürgen Schneider, gerente regional de Ventas de Konecranes Port Solutions.
Por su parte, Hilmar Pétur Valgarðsson, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones (COO) de Eimskip, comentó que “estamos muy satisfechos con nuestras grúas móviles portuarias Konecranes Gottwald y los modelos ESP.8 han aportado un nuevo nivel de desempeño a nuestra flota. Al alimentar las grúas con electricidad, hemos logrado reducir tanto los costos operativos como las emisiones. Los requerimientos de mantenimiento también son menores y los intervalos de servicio más prolongados”.
La Konecranes Gottwald ESP.8 dispone de una capacidad máxima de elevación de 125 toneladas y un radio de trabajo de hasta 54 metros. Su diseño permite manipular contenedores, carga general, carga de proyecto y graneles.
Asimismo, incorpora la tecnología de monitoreo remoto TRUCONNECT de Konecranes, que proporciona datos operacionales para apoyar la planificación del mantenimiento y mejorar la disponibilidad de los equipos.
La incorporación del equipo también se enmarca en la estrategia Ecolifting de Konecranes, orientada a reducir progresivamente las emisiones directas de las operaciones portuarias. Esta iniciativa contempla soluciones que van desde sistemas propulsados por diésel renovable hasta equipos híbridos y completamente electrificados, además de tecnologías emergentes como el hidrógeno.
Con esta inversión, Eimskip busca ampliar su capacidad de manipulación de carga en Reyðarfjörður, incorporando tecnología que permita optimizar el consumo energético y mejorar la eficiencia de sus operaciones portuarias.
Por MundoMaritimo
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